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Aldatılıyor Olabilirsiniz: Partnerlerin Birbirine İhanet Ettiğini Gösteren İşaretler

Aldatılıyor Olabilirsiniz: Partnerlerin Birbirine İhanet Ettiğini Gösteren İşaretler

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 20:05

Aldatılmak ilişkilerde her ne kadar tatsız her ne kadar beklenmeyen bir şey olsa da uzmanlara göre bunu anlayabilmek son derece mümkün. İlişki uzmanı April'a göre partnerlerin birbirini aldattığını anlamanın bazı yolları var.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/306...
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Aldatılmak bir ilişkide başımıza en çok gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Fakat bu talihsiz durum zaman zaman, hatta yılları devirmiş evliliklerde bile gerçekleşebiliyor.

Aldatılmak bir ilişkide başımıza en çok gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Fakat bu talihsiz durum zaman zaman, hatta yılları devirmiş evliliklerde bile gerçekleşebiliyor.

Bunun önüne geçebilmek mümkün mü, bilinmez. Fakat uzmanlar aldatmanın eşiğinde olan kişilerin bazı belirtiler gösterebileceğini söylüyor.

"Telefonumu karıştırma, orası benim özelim" gibi laflar her ne kadar kabul edilebilir dursa da uzmanlar, partnerlerin kendi özel hayatları üzerinde son derece savunmacı bir tavır sergilemesinin aldatılmanın ilk aşaması olabileceğini söylüyor.

Sosyal medya, telefon, bilgisayar ve daha fazlası. Partnerler bu süreçte bu tarz elementler üzerinde daha 'korumacı' bir tavır sergileyebiliyor. İlişki uzmanı April, 'Eğer partneriniz telefonuna bakmak istediğinizi duyunca öfkeleniyor ve agresif bir tavır takınıyorsa bu hiç normal değil' diyor.

Bunun yanı sıra partnerlerin uzun konuşmalardan kaçınabileceğini de dile getiriyor. Eğer partneriniz sizinle ciddi bir konuşma yapmaktan kaçınıyor ya da sohbet etmiyorsa bu aldatabileceğini delalet olabilir.

Bunun yanı sıra partnerlerin uzun konuşmalardan kaçınabileceğini de dile getiriyor. Eğer partneriniz sizinle ciddi bir konuşma yapmaktan kaçınıyor ya da sohbet etmiyorsa bu aldatabileceğini delalet olabilir.

Yani anlayacağınız, bir dönemler sıkı fıkı olduğunuz partneriniz bir anda iletişim kopukluğu gösteriyorsa geçmiş olsun, büyük ihtimalle başka birisi var!

Ayrıca April'a göre partnerinizin günlük rutinlerinde bazı değişiklikler oluyorsa bu da bir aldatma işareti olabilir. Yani partneriniz, artık akşamları dışarı çıkmaya başlıyor ya da sabahları erken saatte bir yere gidiyorsa daha kontrolcü olmanızda fayda var.

Ayrıca April'a göre partnerinizin günlük rutinlerinde bazı değişiklikler oluyorsa bu da bir aldatma işareti olabilir. Yani partneriniz, artık akşamları dışarı çıkmaya başlıyor ya da sabahları erken saatte bir yere gidiyorsa daha kontrolcü olmanızda fayda var.

Rutin değişikliği yeni hobileri de kapsıyor tabii. Eğer partnerinizi sizi dahil etmeden yeni hobiler ediniyorsa içgüdülerinizi bu durumda devreye sokabilirsiniz.

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Ve ilişkinizde artık "heyecan" yoksa yine başka birisi olabilir. Birbirini tanıyan iki kişinin birbirine duyduğu sinerji aniden değişemez, değişmemeli de. Fakat o heyecan öldüyse yeniden canlandırılmalı.

Fakat canlandırılamıyorsa partnerlerden biri aldatıyor olabilir. April'a göre ilginin kaybolduğu, sürekli tartışmaların çıktığı ilişkilerin tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor.

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