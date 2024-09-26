Aldatılıyor Olabilirsiniz: Partnerlerin Birbirine İhanet Ettiğini Gösteren İşaretler
Aldatılıyor Olabilirsiniz: Partnerlerin Birbirine İhanet Ettiğini Gösteren İşaretler
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/306...
Aldatılmak ilişkilerde her ne kadar tatsız her ne kadar beklenmeyen bir şey olsa da uzmanlara göre bunu anlayabilmek son derece mümkün. İlişki uzmanı April'a göre partnerlerin birbirini aldattığını anlamanın bazı yolları var.
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Aldatılmak bir ilişkide başımıza en çok gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Fakat bu talihsiz durum zaman zaman, hatta yılları devirmiş evliliklerde bile gerçekleşebiliyor.
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Bunun önüne geçebilmek mümkün mü, bilinmez. Fakat uzmanlar aldatmanın eşiğinde olan kişilerin bazı belirtiler gösterebileceğini söylüyor.
"Telefonumu karıştırma, orası benim özelim" gibi laflar her ne kadar kabul edilebilir dursa da uzmanlar, partnerlerin kendi özel hayatları üzerinde son derece savunmacı bir tavır sergilemesinin aldatılmanın ilk aşaması olabileceğini söylüyor.
Bunun yanı sıra partnerlerin uzun konuşmalardan kaçınabileceğini de dile getiriyor. Eğer partneriniz sizinle ciddi bir konuşma yapmaktan kaçınıyor ya da sohbet etmiyorsa bu aldatabileceğini delalet olabilir.
Ayrıca April'a göre partnerinizin günlük rutinlerinde bazı değişiklikler oluyorsa bu da bir aldatma işareti olabilir. Yani partneriniz, artık akşamları dışarı çıkmaya başlıyor ya da sabahları erken saatte bir yere gidiyorsa daha kontrolcü olmanızda fayda var.
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Ve ilişkinizde artık "heyecan" yoksa yine başka birisi olabilir. Birbirini tanıyan iki kişinin birbirine duyduğu sinerji aniden değişemez, değişmemeli de. Fakat o heyecan öldüyse yeniden canlandırılmalı.
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