Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Sömürü" Kültürünü Anlattı: "Birini Ezmek İstiyorsan..."
Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Sömürü" Kültürünü Anlattı: "Birini Ezmek İstiyorsan..."
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve kitaplarıyla bildiğimiz tarihçi ve yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, X hesabında paylaştığı videoyla 'sömürü' kavramını analiz etti. 'Birini ezmek istiyorsan, bunu sadece güçle yapamazsın.' diyerek sözlerine başlayan Gürkan'ın tüm açıklamasını izlemek için sizleri şöyle alalım...👇
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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, "sömürü" kavramını analiz etti.
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"Birini ezmek istiyorsan, bunu sadece güçle yapamazsın. Sembollerle onu alt bir sınıfta konumlaman lazım." diyen Gürkan'ın tespitini hep beraber izleyelim👇
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