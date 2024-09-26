Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Sömürü" Kültürünü Anlattı: "Birini Ezmek İstiyorsan..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve kitaplarıyla bildiğimiz tarihçi ve yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, X hesabında paylaştığı videoyla 'sömürü' kavramını analiz etti. 'Birini ezmek istiyorsan, bunu sadece güçle yapamazsın.' diyerek sözlerine başlayan Gürkan'ın tüm açıklamasını izlemek için sizleri şöyle alalım...👇