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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Sömürü" Kültürünü Anlattı: "Birini Ezmek İstiyorsan..."

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan "Sömürü" Kültürünü Anlattı: "Birini Ezmek İstiyorsan..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:37

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve kitaplarıyla bildiğimiz tarihçi ve yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, X hesabında paylaştığı videoyla 'sömürü' kavramını analiz etti. 'Birini ezmek istiyorsan, bunu sadece güçle yapamazsın.' diyerek sözlerine başlayan Gürkan'ın tüm açıklamasını izlemek için sizleri şöyle alalım...👇

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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, "sömürü" kavramını analiz etti.

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, "sömürü" kavramını analiz etti.

"Birini ezmek istiyorsan, bunu sadece güçle yapamazsın. Sembollerle onu alt bir sınıfta konumlaman lazım." diyen Gürkan'ın tespitini hep beraber izleyelim👇

"Birini ezmek istiyorsan, bunu sadece güçle yapamazsın. Sembollerle onu alt bir sınıfta konumlaman lazım." diyen Gürkan'ın tespitini hep beraber izleyelim👇

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