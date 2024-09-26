Son Noktayı Koydu: TikTok Kullanıcısının Yaptığı Gün Tabakları İştahınızı Kabartacak
Son Noktayı Koydu: TikTok Kullanıcısının Yaptığı Gün Tabakları İştahınızı Kabartacak
Zaman zaman sosyal medyada birçok gün tabağı görüyoruz. Bazıları gözümüze hitap etmese de bazıları hem iştah kabartıyor hem de gözümüzü kamaştırıyor. Bir TikTok kullanıcısı da yaptığı gün tabaklarını paylaştı. Görenler 'Gün tabağı böyle olur' dedi.
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Gün tabağı sosyal medyada her zaman büyük bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor. Sizler de takdir edersiniz ki kısırın kıvamını tutturmak, diğer yiyeceklerin de tabakla yakışması son derece önemli.
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