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Erkeklerin Burçlarını Değerlendiren TikTok Kullanıcısı "Tespit Gibi Tespit" Dedirtti

Erkeklerin Burçlarını Değerlendiren TikTok Kullanıcısı "Tespit Gibi Tespit" Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 15:21

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı erkeklerin burçlarını analiz etti. Analizleri okuyan kullanıcıların 'tespit gibi tespit' dedi. Gelin o analizlere hep beraber bakalım👇

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İlişki dinamiklerinde burç bazılarımız için son derece önemli. Bu nedenle ilk buluşmada "Burcun ne?" sorusuyla karşılaşmak son derece normal.

Bir TikTok kullanıcısı erkeklerin burçlarını değerlendirdi. O fotoğraf serisi kısa zamanda viral oldu.

Bir TikTok kullanıcısı erkeklerin burçlarını değerlendirdi. O fotoğraf serisi kısa zamanda viral oldu.

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Diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Beraber bakalım👇

Beraber bakalım👇
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