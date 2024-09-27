Erkeklerin Burçlarını Değerlendiren TikTok Kullanıcısı "Tespit Gibi Tespit" Dedirtti
Erkeklerin Burçlarını Değerlendiren TikTok Kullanıcısı "Tespit Gibi Tespit" Dedirtti
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İlişki dinamiklerinde burç bazılarımız için son derece önemli. Bu nedenle ilk buluşmada "Burcun ne?" sorusuyla karşılaşmak son derece normal.
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Bir TikTok kullanıcısı erkeklerin burçlarını değerlendirdi. O fotoğraf serisi kısa zamanda viral oldu.
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