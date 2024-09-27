Sınıfsal Olarak Hangi Durumda Olduklarını Söyleyerek Hem Güldüren Hem Düşündüren Kullanıcılar
Sınıfsal Olarak Hangi Durumda Olduklarını Söyleyerek Hem Güldüren Hem Düşündüren Kullanıcılar
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı 'Sınıfsal olarak nasılsınız?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Soruya cevap veren mizahşörler hem güldürdü hem düşündürdü.
Bakalım ne demişler?
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Günümüzde zaman zaman "sınıf farkı"nı hissedenleriniz vardır. Sosyal medyada ütopik bir olay okuduğumuzda "Bu da sınıfsal" diyebiliyoruz.
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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