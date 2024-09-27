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Sınıfsal Olarak Hangi Durumda Olduklarını Söyleyerek Hem Güldüren Hem Düşündüren Kullanıcılar

Sınıfsal Olarak Hangi Durumda Olduklarını Söyleyerek Hem Güldüren Hem Düşündüren Kullanıcılar

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 14:15

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı 'Sınıfsal olarak nasılsınız?' diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Soruya cevap veren mizahşörler hem güldürdü hem düşündürdü.

Bakalım ne demişler?

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Günümüzde zaman zaman "sınıf farkı"nı hissedenleriniz vardır. Sosyal medyada ütopik bir olay okuduğumuzda "Bu da sınıfsal" diyebiliyoruz.

Günümüzde zaman zaman "sınıf farkı"nı hissedenleriniz vardır. Sosyal medyada ütopik bir olay okuduğumuzda "Bu da sınıfsal" diyebiliyoruz.

Peki sınıfsal olarak nasılız? Bir kullanıcı insanların sınıfsal durumunu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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