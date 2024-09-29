Bunlara Kanmayın: Uygulamalardan Tanıştığınız Kişiler Bunları Yapıyorsa Dolandırılma İhtimaliniz Çok Yüksek
Bunlara Kanmayın: Uygulamalardan Tanıştığınız Kişiler Bunları Yapıyorsa Dolandırılma İhtimaliniz Çok Yüksek
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/304...
Günümüz ilişkileri artık sosyal medya üzerinden döndüğü için dolandırıcılık zaman zaman kaçınılmaz olabiliyor. Herhangi bir uygulamadan tanıştığınız kişiyle her ne kadar enerjiniz tutsa da sahte hesap çıkabiliyorsa da sizi dolandırmaya çalışabiliyor. Fakat bunu anlamanızı sağlayacak bazı yollar var.
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Yeni biriyle tanışırken güven duymak son derece büyük önem arz ediyor. Günümüzde yeni insanlara tanışıp flört etme süreci daha çok online uygulamalar üzerinde ilerlediği için "güvenlik" en önde gelen kıstaslardan bir tanesi.
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Uygulamalar üzerinden yeni biriyle tanışırken karşı tarafın sizi kandırıp kandırmadığını anlamanın bazı yolları var. İlişki uzmanlarına göre kullanıcıların yüzde 40'ı uygulamalar üzerinden kandırılıyor.
Öncelikle uygulama üzerinden tanıştığınız kişinin sahte hesap olup olmadığını anlamaya çalışın. Eğer sosyal medyada herhangi bir varlık belirtisi göstermiyorsa bu kişi yüksek ihtimalle sizi kandırıyor.
Peki bu kişinin sahte hesap olmadığını anladınız fakat sizinle daha "kişisel" konulara giriyor. Örneğin ailesinden ya da geçmişinden bahsediyor. Bu durumda ne yapacağız?
Bir de bunun tam tersi var tabii. Örneğin karşı taraf size çok fazla kişisel soru soruyor fakat kendini size pek açmıyorsa birazdan dolandırılabilirsiniz...
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Uygulamadan yeni tanıştığınız biri sizden para isterse, tepkiniz ne olurdu?
Ha bi' de şey var: "Yüzümü göstermesem olur mu?"
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