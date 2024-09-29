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Bunlara Kanmayın: Uygulamalardan Tanıştığınız Kişiler Bunları Yapıyorsa Dolandırılma İhtimaliniz Çok Yüksek

Bunlara Kanmayın: Uygulamalardan Tanıştığınız Kişiler Bunları Yapıyorsa Dolandırılma İhtimaliniz Çok Yüksek

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 11:31

Günümüz ilişkileri artık sosyal medya üzerinden döndüğü için dolandırıcılık zaman zaman kaçınılmaz olabiliyor. Herhangi bir uygulamadan tanıştığınız kişiyle her ne kadar enerjiniz tutsa da sahte hesap çıkabiliyorsa da sizi dolandırmaya çalışabiliyor. Fakat bunu anlamanızı sağlayacak bazı yollar var.

Buyurun beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/304...
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Yeni biriyle tanışırken güven duymak son derece büyük önem arz ediyor. Günümüzde yeni insanlara tanışıp flört etme süreci daha çok online uygulamalar üzerinde ilerlediği için "güvenlik" en önde gelen kıstaslardan bir tanesi.

Uygulamalar üzerinden yeni biriyle tanışırken karşı tarafın sizi kandırıp kandırmadığını anlamanın bazı yolları var. İlişki uzmanlarına göre kullanıcıların yüzde 40'ı uygulamalar üzerinden kandırılıyor.

Uygulamalar üzerinden yeni biriyle tanışırken karşı tarafın sizi kandırıp kandırmadığını anlamanın bazı yolları var. İlişki uzmanlarına göre kullanıcıların yüzde 40'ı uygulamalar üzerinden kandırılıyor.

Öncelikle uygulama üzerinden tanıştığınız kişinin sahte hesap olup olmadığını anlamaya çalışın. Eğer sosyal medyada herhangi bir varlık belirtisi göstermiyorsa bu kişi yüksek ihtimalle sizi kandırıyor.

Öncelikle uygulama üzerinden tanıştığınız kişinin sahte hesap olup olmadığını anlamaya çalışın. Eğer sosyal medyada herhangi bir varlık belirtisi göstermiyorsa bu kişi yüksek ihtimalle sizi kandırıyor.

Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde sosyal medya kullanmayan neredeyse yok. Facebook ve Instagram gibi hesapları yoksa bilin ki bu kişi şüpheli. İlişki uzmanı April, şüphelendiğinizde onları herhangi bir sosyal medya hesabından eklemenizi öneriyor.

Peki bu kişinin sahte hesap olmadığını anladınız fakat sizinle daha "kişisel" konulara giriyor. Örneğin ailesinden ya da geçmişinden bahsediyor. Bu durumda ne yapacağız?

Peki bu kişinin sahte hesap olmadığını anladınız fakat sizinle daha "kişisel" konulara giriyor. Örneğin ailesinden ya da geçmişinden bahsediyor. Bu durumda ne yapacağız?

İlişki uzmanı April, 'Manipülasyonlara gelmeyin' diyor. Eğer size kişisel olarak abartı şeyler anlatıyorsa sizi kullanıyor ya da manipüle ediyor. Ayrıca daha yeni tanıştığınız biri sizden hoşlandığını ve hatta size aşık olduğunu söylüyorsa koşarak uzaklaşın.

Bir de bunun tam tersi var tabii. Örneğin karşı taraf size çok fazla kişisel soru soruyor fakat kendini size pek açmıyorsa birazdan dolandırılabilirsiniz...

Bunu fark edip siz de kişisel sorular sorarsanız karşı tarafın sohbetten kaçındığını göreceksiniz. Çünkü karşı taraf sizi kandırmak için sahte bir kimlik yaratmaya çalışıyor.

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Uygulamadan yeni tanıştığınız biri sizden para isterse, tepkiniz ne olurdu?

Uygulamadan yeni tanıştığınız biri sizden para isterse, tepkiniz ne olurdu?

Günümüzde artık bu tarz isteklere geri dönüş yapan az kişi kaldık fakat yine de dolandırılma haberlerini sık sık okuyoruz. April, 'Yüzünü görmediğiniz kişilere banka bilgilerini vermeyin, para göndermeyin' diyor.

Ha bi' de şey var: "Yüzümü göstermesem olur mu?"

Uygulamalarda bazı kullanıcılar size mesaj atsa da yüzünü göstermek istemezler. Bu kişiler genellikle başka insanların fotoğraflarını kullanır ve sizi dolandırmaya çalışır. Bu tarz durumlarda karşı tarafın istediğiniz bir pozu verip fotoğraf göndermesini isteyebilir, aksi takdirde engelleyebilirsiniz.

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