Bunlara Kanmayın: Uygulamalardan Tanıştığınız Kişiler Bunları Yapıyorsa Dolandırılma İhtimaliniz Çok Yüksek

İlişki uzmanı April, 'Manipülasyonlara gelmeyin' diyor. Eğer size kişisel olarak abartı şeyler anlatıyorsa sizi kullanıyor ya da manipüle ediyor. Ayrıca daha yeni tanıştığınız biri sizden hoşlandığını ve hatta size aşık olduğunu söylüyorsa koşarak uzaklaşın.