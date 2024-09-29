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Dövmeleriyle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatıp Uzun Uzun Ekrana Bakmamıza Sebep Olan Kişiler

Dövmeleriyle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatıp Uzun Uzun Ekrana Bakmamıza Sebep Olan Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 10:57

Dövme yaptırmak bir kesim için hobi olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Kaş yapayım derken göz çıkartan birbirinden ilginç dövmelere sahip kişilere gelin hep beraber bakalım.

Hazırsanız, başlayalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
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1. İsterseniz öncelikle bu dövmeyle başlayalım...

1. İsterseniz öncelikle bu dövmeyle başlayalım...

2. Kıssadan hisse mi bu?

2. Kıssadan hisse mi bu?

'Beni yargılamadan önce mükemmel olup olmadığına bak'

3. "Konserde karşılaştığım adamın dövmesindeki saçmalığa bak"

3. "Konserde karşılaştığım adamın dövmesindeki saçmalığa bak"

4. Alacakaranlık benim için burada bitmiştir.

4. Alacakaranlık benim için burada bitmiştir.

5. Korkuyorum...

5. Korkuyorum...
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6. 👇

6. 👇

7. "Utanç verici"

7. "Utanç verici"

8. "Instagram'da gördüm. Bu dövmelerin anlamı nedir?"

8. "Instagram'da gördüm. Bu dövmelerin anlamı nedir?"

9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

10. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor...

10. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor...
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11. Tatsız.

11. Tatsız.

12. Yok artık!

12. Yok artık!

13. "Küçükken boyama yaptığım kitaplara benziyor"

13. "Küçükken boyama yaptığım kitaplara benziyor"

14. "Lütfen renkli dövme yaptırmayın ya"

14. "Lütfen renkli dövme yaptırmayın ya"

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Sizin en beğenmediğiniz dövme hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım!

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