Dövmeleriyle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatıp Uzun Uzun Ekrana Bakmamıza Sebep Olan Kişiler
Dövmeleriyle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatıp Uzun Uzun Ekrana Bakmamıza Sebep Olan Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Dövme yaptırmak bir kesim için hobi olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Kaş yapayım derken göz çıkartan birbirinden ilginç dövmelere sahip kişilere gelin hep beraber bakalım.
Hazırsanız, başlayalım!
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1. İsterseniz öncelikle bu dövmeyle başlayalım...
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2. Kıssadan hisse mi bu?
3. "Konserde karşılaştığım adamın dövmesindeki saçmalığa bak"
4. Alacakaranlık benim için burada bitmiştir.
5. Korkuyorum...
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6. 👇
7. "Utanç verici"
8. "Instagram'da gördüm. Bu dövmelerin anlamı nedir?"
9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"
10. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor...
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11. Tatsız.
12. Yok artık!
13. "Küçükken boyama yaptığım kitaplara benziyor"
14. "Lütfen renkli dövme yaptırmayın ya"
15. Ve son olarak...
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