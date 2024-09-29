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Uçuş Görevlileri Yolcuların Yaptıkları En Rahatsız Edici Hareketleri Sıraladı

Uçuş Görevlileri Yolcuların Yaptıkları En Rahatsız Edici Hareketleri Sıraladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 13:22

Uçak seyahatlerinde her ne kadar konforumuz önemli olsa da mürettabatın da rahatlığı önemli. Uçuş görevlileri, yolcuların en rahatsız olduğu şeyleri sıralayarak tüm yolculara uyarılarda bulundu. Uçakta tırnak kesenlerden emziren annelere kadar farklı yolcu türlerinden dem vuran uçuş görevlilerinin söylediklerine bi' göz atalım.👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michelelbird...

1. "Uçakta asla çıplak ayakla gezmeyin! O yerlerde neler olduğunu bir bilseniz... İdrar, kan, dışkı, liste uzayıp gidiyor! Parmak arası terliklerinizi mutlaka giyin."

1. "Uçakta asla çıplak ayakla gezmeyin! O yerlerde neler olduğunu bir bilseniz... İdrar, kan, dışkı, liste uzayıp gidiyor! Parmak arası terliklerinizi mutlaka giyin."

2. "Uçuş görevlilerine dokunmak yok. Kesinlikle dokunmayın. Kelimelerinizi ya da çağrı düğmesini kullanın."

2. "Uçuş görevlilerine dokunmak yok. Kesinlikle dokunmayın. Kelimelerinizi ya da çağrı düğmesini kullanın."

3. "Şaşırtıcı derecede fazla yolcu, uçuş sırasında dişlerini temizleme ya da kulaklarını temizleme ihtiyacı hissediyor ve sonra diş ipini ya da kulak çubuğunu yere atıp benim temizlememi bekliyor."

3. "Şaşırtıcı derecede fazla yolcu, uçuş sırasında dişlerini temizleme ya da kulaklarını temizleme ihtiyacı hissediyor ve sonra diş ipini ya da kulak çubuğunu yere atıp benim temizlememi bekliyor."

4. "Sakızı, bardağın ya da fincanın kenarına yapıştırarak saklıyorlar."

4. "Sakızı, bardağın ya da fincanın kenarına yapıştırarak saklıyorlar."

5. "Eğer mürettebatı mutfak bölümünde kahvaltı, öğle ya da akşam yemeği yerken görürseniz, onlara çöp uzatmayın ya da içecek istemeyin. Yemek yiyebileceğimiz zaman dilimi çok sınırlı ve bu, tüm gün boyunca bulabildiğimiz tek fırsat olabilir. Lütfen biraz bekleyin. Siz de işteyken molanızda rahatsız edilmekten hoşlanmıyorsunuz, değil mi? O yüzden bize de 10 dakika yemek için izin verin, lütfen."

5. "Eğer mürettebatı mutfak bölümünde kahvaltı, öğle ya da akşam yemeği yerken görürseniz, onlara çöp uzatmayın ya da içecek istemeyin. Yemek yiyebileceğimiz zaman dilimi çok sınırlı ve bu, tüm gün boyunca bulabildiğimiz tek fırsat olabilir. Lütfen biraz bekleyin. Siz de işteyken molanızda rahatsız edilmekten hoşlanmıyorsunuz, değil mi? O yüzden bize de 10 dakika yemek için izin verin, lütfen."

6. "Çalıştığım her rötarlı uçuşta, insanlar güvenlik bilgilendirmesinin hemen öncesinde ya da sonrasında tuvalete gitmek için adeta yalvarıyor. İki saat ekstra süreyle kapıda oturdunuz, neden o zaman tuvalete gitmediniz?"

7. "Bebeğinizin altını yemek masasında değiştirmeyin! Orası insanların yemek yediği yer! Etrafınızdaki yolcuların hiçbiri o kokuyu almak istemez. Uçaktaki alt değiştirme masalarının kötü olduğunun farkındayım, ama çevrenizdeki herkesi bu duruma maruz bırakmak son derece bencilce."

7. "Bebeğinizin altını yemek masasında değiştirmeyin! Orası insanların yemek yediği yer! Etrafınızdaki yolcuların hiçbiri o kokuyu almak istemez. Uçaktaki alt değiştirme masalarının kötü olduğunun farkındayım, ama çevrenizdeki herkesi bu duruma maruz bırakmak son derece bencilce."

8. "Arkada otururken valizinizi uçağın ön kısmına bırakmayın."

8. "Arkada otururken valizinizi uçağın ön kısmına bırakmayın."

9. "Bizi sadece üniforma giyiyoruz diye insan değilmişiz gibi görmeyin."

9. "Bizi sadece üniforma giyiyoruz diye insan değilmişiz gibi görmeyin."

10. "Lütfen uçakta tırnak kesmeyin."

11. "Koridorda yürürken yolcuların bana aniden çöp uzatmaya çalışması..."

11. "Koridorda yürürken yolcuların bana aniden çöp uzatmaya çalışması..."

12. "Yolcuların statülerini hatırlatması. Zaten biliyorum ve umurumda değil."

12. "Yolcuların statülerini hatırlatması. Zaten biliyorum ve umurumda değil."

13. "Ağzını kapamadan öksürmek ve hapşırmak. Kapalı bir alandayız. Ağzını kapat!"

14. "Haklılık duygusu, her anlamda. İzin almadan koltuk değiştirmek, kulaklık takmadan istediği müziği dinlemek ya da bir Federal Havacılık Yönetmeliği'ne uyması istendiğinde 'Ama önceki uçuş görevlisi bana izin vermişti...' demek. Zamanınızı, konforunuzu ya da kendinizi diğer yolculardan daha önemli gördüğünüzü gösteren her şey beni rahatsız ediyor."

14. "Haklılık duygusu, her anlamda. İzin almadan koltuk değiştirmek, kulaklık takmadan istediği müziği dinlemek ya da bir Federal Havacılık Yönetmeliği'ne uyması istendiğinde 'Ama önceki uçuş görevlisi bana izin vermişti...' demek. Zamanınızı, konforunuzu ya da kendinizi diğer yolculardan daha önemli gördüğünüzü gösteren her şey beni rahatsız ediyor."

15. "Yolcuların uçağa biner binmez alkollü içecek istemesi."

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