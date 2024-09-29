Uçuş Görevlileri Yolcuların Yaptıkları En Rahatsız Edici Hareketleri Sıraladı

Uçak seyahatlerinde her ne kadar konforumuz önemli olsa da mürettabatın da rahatlığı önemli. Uçuş görevlileri, yolcuların en rahatsız olduğu şeyleri sıralayarak tüm yolculara uyarılarda bulundu. Uçakta tırnak kesenlerden emziren annelere kadar farklı yolcu türlerinden dem vuran uçuş görevlilerinin söylediklerine bi' göz atalım.👇