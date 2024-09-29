Vedat Milor'dan Yeni Tartışma: Menemen Beyaz Peynirli mi Beyaz Peynirsiz mi Olmalı?
Vedat Milor'dan Yeni Tartışma: Menemen Beyaz Peynirli mi Beyaz Peynirsiz mi Olmalı?
Yemek tariflerinden ve eleştirilerinden tanıdığımız Vedat Milor, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu sefer de 'Menemen beyaz peynirli olur mu?' tartışmasını başlatarak 'Menemen soğanlı olur mu?' tartışmasını kısa bir süreliğine rafa kaldırdı.
Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
Menemen ülkemizde en çok tüketilen yemeklerden bir tanesi. Kültürden kültüre farklı tarifleri bulunan menemen sosyal medyada sürekli olarak tartışma konusu oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın