Vedat Milor'dan Yeni Tartışma: Menemen Beyaz Peynirli mi Beyaz Peynirsiz mi Olmalı?

Yemek tariflerinden ve eleştirilerinden tanıdığımız Vedat Milor, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu sefer de 'Menemen beyaz peynirli olur mu?' tartışmasını başlatarak 'Menemen soğanlı olur mu?' tartışmasını kısa bir süreliğine rafa kaldırdı.

Bakalım siz neler düşüneceksiniz?