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Vedat Milor'dan Yeni Tartışma: Menemen Beyaz Peynirli mi Beyaz Peynirsiz mi Olmalı?

Vedat Milor'dan Yeni Tartışma: Menemen Beyaz Peynirli mi Beyaz Peynirsiz mi Olmalı?

Vedat Milor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 13:51

Yemek tariflerinden ve eleştirilerinden tanıdığımız Vedat Milor, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu sefer de 'Menemen beyaz peynirli olur mu?' tartışmasını başlatarak 'Menemen soğanlı olur mu?' tartışmasını kısa bir süreliğine rafa kaldırdı.

Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Menemen ülkemizde en çok tüketilen yemeklerden bir tanesi. Kültürden kültüre farklı tarifleri bulunan menemen sosyal medyada sürekli olarak tartışma konusu oluyor.

Menemen ülkemizde en çok tüketilen yemeklerden bir tanesi. Kültürden kültüre farklı tarifleri bulunan menemen sosyal medyada sürekli olarak tartışma konusu oluyor.

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasının ardından Vedat Milor, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir videoyla yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasının ardından Vedat Milor, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir videoyla yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eşinin yaptığı menemeni anlatan Milor, videonun sonunda "Menemene beyaz peynir konur mu?" diye sordu.

Birçok kullanıcı farklı yorumlarda bulundu ama...

Birçok kullanıcı farklı yorumlarda bulundu ama...
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Peki sizce menemen nasıl olmalı? Beyaz peynirli mi yoksa peynirsiz mi?

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