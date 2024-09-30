Çiçeği Burnunda Çiftin Nişanından Kareleri Görünce 41 Kere Maşallah Çekeceksiniz
Çiçeği Burnunda Çiftin Nişanından Kareleri Görünce 41 Kere Maşallah Çekeceksiniz
Nişanlanmak ve dünyaevine girmek son derece değerli ve unutulmaz anlardan bir tanesi. Öyle olacak ki yeni nişanlanan bir çift, nişanlarından bazı iç ısıtan kareler paylaştı. Görenler 41 kere maşallah çekti.
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Geçtiğimiz günlerde çiçeği burnunda bir çift nişanlarından kareler paylaştı.
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Hem akşam yemeğinde hem de nişan etkinliğinde hiçbir lüksten kaçınmayan çiftin mutlu anları adeta iç ısıttı.
Çiftin nişan kareleri görenlere 41 kere maşallah çektirdi.
O karelerden bazıları...👇
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Şimdi de gelen yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım...
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