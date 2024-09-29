Sevgilisiyle Olmak İstediği İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Uzaklara Daldıran Kişiler
Sevgilisiyle Olmak İstediği İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Uzaklara Daldıran Kişiler
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Hepimizin içerisinde olmak istediği saygı dolu bir ilişki dinamiği tabii ki var.
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Bir kullanıcı, "Bu biz olabilirdik" diyerek yeni bir akım başlattı. Kullanıcılar, sevgilisiyle olmak istedikleri kişileri paylaşarak uzaklara daldırdı.
Kim neler paylaşmış, gelin beraber bakalım...
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