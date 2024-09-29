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Sevgilisiyle Olmak İstediği İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Uzaklara Daldıran Kişiler

Sevgilisiyle Olmak İstediği İlişki Dinamiklerini Paylaşarak Uzaklara Daldıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 15:16

X (Twitter) kullanıcıları sevgilisiyle olmak istediği ilişki dinamiklerini paylaştıkları bir akım başlattı. Paylaştıkları görselleri görenler adeta uzaklara daldı.

Hazırsanız, başlayalım.

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Hepimizin içerisinde olmak istediği saygı dolu bir ilişki dinamiği tabii ki var.

Hepimizin içerisinde olmak istediği saygı dolu bir ilişki dinamiği tabii ki var.

Bir kullanıcı, "Bu biz olabilirdik" diyerek yeni bir akım başlattı. Kullanıcılar, sevgilisiyle olmak istedikleri kişileri paylaşarak uzaklara daldırdı.

Bir kullanıcı, "Bu biz olabilirdik" diyerek yeni bir akım başlattı. Kullanıcılar, sevgilisiyle olmak istedikleri kişileri paylaşarak uzaklara daldırdı.
twitter.com

Kim neler paylaşmış, gelin beraber bakalım...

Kim neler paylaşmış, gelin beraber bakalım...
twitter.com

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