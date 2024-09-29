Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da bir sürü mizahşör var. Bu kişiler paylaştıkları gönderilerle ve tweetlerle görenleri tam anlamıyla kahkahaya boğuyor. Bu hafta dünya çapında en çok güldüren tweetler hangileriydi?
Hazırsanız, başlayalım👇
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1. "Ben ve hiç durmadan dinlediğim şarkılar"
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2. "Zengin olmalıyım"
3. "Söyleyecek çok sözün vardır ama sessiz kalmak en iyi seçenektir"
4. "Fiziksel olarak hazır olmadığım bir anda biri bana dokununca ben"
5. "Şu sıralar kulakları eğilmiş Shrek gibi hissediyorum"
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6. "Sahte bir şekilde gülmekten yorulduğum için bu şekilde bakıyorum"
7. "Uyku düzenim bir insan olsaydı"
8. "Sosyal pilin bittiği halde henüz ortamdan ayrılamıyorsun"
9. "Mahvolduğum halde arkadaşlarıma motivasyon dolu mesajlar atarken ben"
10. "Dışarı çıkmamak için bulduğum mazeret çürütüldüğünde"
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11. "Saat 8'de işte olmayı dilerken 8.10'da evden çıkıyorum"
12. "Tüm hayatım boyunca yaşadığım şehirde biri bana adres sorunca"
13. "Tüm problemlerimi ne çözebilir dediklerinde ben"
14. "3 ay sonra nasıl yıl bitiyor? 2024'e daha yeni başlamadık mı?"
15. "Örümcek adam keki korumuş"
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