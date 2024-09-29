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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 14:27

Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da bir sürü mizahşör var. Bu kişiler paylaştıkları gönderilerle ve tweetlerle görenleri tam anlamıyla kahkahaya boğuyor. Bu hafta dünya çapında en çok güldüren tweetler hangileriydi?

Hazırsanız, başlayalım👇

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1. "Ben ve hiç durmadan dinlediğim şarkılar"

1. "Ben ve hiç durmadan dinlediğim şarkılar"
twitter.com

2. "Zengin olmalıyım"

2. "Zengin olmalıyım"
twitter.com

3. "Söyleyecek çok sözün vardır ama sessiz kalmak en iyi seçenektir"

3. "Söyleyecek çok sözün vardır ama sessiz kalmak en iyi seçenektir"
twitter.com

4. "Fiziksel olarak hazır olmadığım bir anda biri bana dokununca ben"

4. "Fiziksel olarak hazır olmadığım bir anda biri bana dokununca ben"
twitter.com

5. "Şu sıralar kulakları eğilmiş Shrek gibi hissediyorum"

5. "Şu sıralar kulakları eğilmiş Shrek gibi hissediyorum"
twitter.com
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6. "Sahte bir şekilde gülmekten yorulduğum için bu şekilde bakıyorum"

6. "Sahte bir şekilde gülmekten yorulduğum için bu şekilde bakıyorum"
twitter.com

7. "Uyku düzenim bir insan olsaydı"

7. "Uyku düzenim bir insan olsaydı"
twitter.com

8. "Sosyal pilin bittiği halde henüz ortamdan ayrılamıyorsun"

8. "Sosyal pilin bittiği halde henüz ortamdan ayrılamıyorsun"
twitter.com

9. "Mahvolduğum halde arkadaşlarıma motivasyon dolu mesajlar atarken ben"

9. "Mahvolduğum halde arkadaşlarıma motivasyon dolu mesajlar atarken ben"
twitter.com

10. "Dışarı çıkmamak için bulduğum mazeret çürütüldüğünde"

10. "Dışarı çıkmamak için bulduğum mazeret çürütüldüğünde"
twitter.com
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11. "Saat 8'de işte olmayı dilerken 8.10'da evden çıkıyorum"

11. "Saat 8'de işte olmayı dilerken 8.10'da evden çıkıyorum"
twitter.com

12. "Tüm hayatım boyunca yaşadığım şehirde biri bana adres sorunca"

12. "Tüm hayatım boyunca yaşadığım şehirde biri bana adres sorunca"
twitter.com

13. "Tüm problemlerimi ne çözebilir dediklerinde ben"

13. "Tüm problemlerimi ne çözebilir dediklerinde ben"
twitter.com

14. "3 ay sonra nasıl yıl bitiyor? 2024'e daha yeni başlamadık mı?"

14. "3 ay sonra nasıl yıl bitiyor? 2024'e daha yeni başlamadık mı?"
twitter.com

15. "Örümcek adam keki korumuş"

15. "Örümcek adam keki korumuş"
twitter.com

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