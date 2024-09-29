Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da bir sürü mizahşör var. Bu kişiler paylaştıkları gönderilerle ve tweetlerle görenleri tam anlamıyla kahkahaya boğuyor. Bu hafta dünya çapında en çok güldüren tweetler hangileriydi?

Hazırsanız, başlayalım👇