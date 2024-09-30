Uykuda Bu Sesi Çıkarmıyor Olmamıza Rağmen "Z" Harfi Neden Uykuyla Bağdaştırılıyor?
Uykuda Bu Sesi Çıkarmıyor Olmamıza Rağmen "Z" Harfi Neden Uykuyla Bağdaştırılıyor?
Çizgi filmlerde, karikatürlerde ve filmlerde 'z' harfinin uykuyla bağdaştırıldığını görmüşsünüzdür. Evrensel olarak uykuyu temsil eden 'Z' harfinin ilginç hikayesini biliyor musunuz? Aslında bir sebebi var!
Sizleri şöyle alalım...
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"Z" harfinin uykuyla özdeşleştirildiğini hepimiz biliyoruz. Filmlerde ve animasyonlarda uyuyan karakterlerin tepelerinde "zzz" görmüşüzdür.
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Peki neden başka harf değil de Z? Aslında bunun çok önemli bir sebebi var!
Öncelikle teorilerden ilkine bakalım 1837 yılında Henry David Thoreau kaleme aldığı bir yazısında "z" harfinin horlama sesine benzediğini dile getirdi.
E tabii çizgi romanlarda da karakterlerin uyuduğunu gösterebilmek için bir yol gerekiyordu. Bu nedenle de yansıma seslerden en yakını kullanıldı.
Uykudayken çıkarılan seslerin betimlemesi zor olduğundan en yakın sesin "z" harfi olduğuna karar verildi.
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Dünya genelinde "Zzz" ifadesi yaygın olarak kullanılsa da, her kültür bu durumu ifade ederken zaman zaman farklı yöntemler tercih edebilir.
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