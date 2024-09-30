Uykuda Bu Sesi Çıkarmıyor Olmamıza Rağmen "Z" Harfi Neden Uykuyla Bağdaştırılıyor?

Örneğin, Almanlar uyku ve horlamayı ifade ederken, Almanca’nın tipik 'ch' ve 'r' seslerine atıfta bulunarak 'chrrr' ifadesini kullanır. Fransızlar ise, ses zenginliği olan 'r' harfini tercih ederek “rrr”, “roon” veya “ron” seslerini kullanmayı benimsemiştir. İspanyollar 'rooooon', Japonlar 'guu guu', bazı Çinliler 'hu lu', Finliler ise uyuma ve horlamayı 'kroohpyyh' gibi ifadelerle anlatır.