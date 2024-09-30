Günümüz İlişkilerini Geleneksel İlişkilerle Kıyaslayan Kullanıcı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
Günümüz İlişkilerini Geleneksel İlişkilerle Kıyaslayan Kullanıcı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüz ilişki dinamiklerini anlamak epey bi' zor. Yıllar geçtikçe insanlar ve ilişkiler çok daha farklı bir hal alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X (Twitter) kullanıcısı da "Genç nesile çok üzülüyorum" diyerek bu durumu eleştirdi. "15 sene önce erkekler daha naif davranıyordu" diyen kullanıcı güncel durumu analiz etti.
Altını çizdiği en önemli şeylerden bir tanesi ise "argo ve küfür". İnsanların tanışır tanışmaz ilginç tekliflerde bulunduğunu da dile getiren kullanıcı insanların birbirini "kullandığını" da söyledi.
Erkeğin "efendi" olması gerektiğine ek olarak "Kendinize kıymet verin" demeyi de ihmal etmedi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki insanlar gerçekten bu kullanıcının dediği "yozlaşmış" mı?
Gelin flood'un devamına beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın