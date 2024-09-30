Günümüz İlişkilerini Geleneksel İlişkilerle Kıyaslayan Kullanıcı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

İlişki dinamikleri yıllar geçtikçe şekilleniyor. Sizler de takdir edersiniz ki ilişki dinamikleri yıllar geçtikçe daha aşina olmadığımız bir hal alıyor. Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu durumu analiz ettiği bir flood paylaştı. O flood sosyal medyanın gündemine oturdu.

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