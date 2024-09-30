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Günümüz İlişkilerini Geleneksel İlişkilerle Kıyaslayan Kullanıcı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Günümüz İlişkilerini Geleneksel İlişkilerle Kıyaslayan Kullanıcı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 18:09

İlişki dinamikleri yıllar geçtikçe şekilleniyor. Sizler de takdir edersiniz ki ilişki dinamikleri yıllar geçtikçe daha aşina olmadığımız bir hal alıyor. Bir Twitter (X) kullanıcısı da bu durumu analiz ettiği bir flood paylaştı. O flood sosyal medyanın gündemine oturdu.

Buyrun beraber okuyalım👇

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Günümüz ilişki dinamiklerini anlamak epey bi' zor. Yıllar geçtikçe insanlar ve ilişkiler çok daha farklı bir hal alıyor.

Günümüz ilişki dinamiklerini anlamak epey bi' zor. Yıllar geçtikçe insanlar ve ilişkiler çok daha farklı bir hal alıyor.

Bir X (Twitter) kullanıcısı da "Genç nesile çok üzülüyorum" diyerek bu durumu eleştirdi. "15 sene önce erkekler daha naif davranıyordu" diyen kullanıcı güncel durumu analiz etti.

Bir X (Twitter) kullanıcısı da "Genç nesile çok üzülüyorum" diyerek bu durumu eleştirdi. "15 sene önce erkekler daha naif davranıyordu" diyen kullanıcı güncel durumu analiz etti.
twitter.com

Altını çizdiği en önemli şeylerden bir tanesi ise "argo ve küfür". İnsanların tanışır tanışmaz ilginç tekliflerde bulunduğunu da dile getiren kullanıcı insanların birbirini "kullandığını" da söyledi.

Altını çizdiği en önemli şeylerden bir tanesi ise "argo ve küfür". İnsanların tanışır tanışmaz ilginç tekliflerde bulunduğunu da dile getiren kullanıcı insanların birbirini "kullandığını" da söyledi.
twitter.com

Erkeğin "efendi" olması gerektiğine ek olarak "Kendinize kıymet verin" demeyi de ihmal etmedi.

Erkeğin "efendi" olması gerektiğine ek olarak "Kendinize kıymet verin" demeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

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twitter.com
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Peki insanlar gerçekten bu kullanıcının dediği "yozlaşmış" mı?

Peki insanlar gerçekten bu kullanıcının dediği "yozlaşmış" mı?
twitter.com

Gelin flood'un devamına beraber bakalım👇

Gelin flood'un devamına beraber bakalım👇
twitter.com
twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
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