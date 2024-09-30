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Nişanlısı Hayatını Kaybettiği İçin Balayına Tek Başına Giden Kadının Trajik Hikayesi

Nişanlısı Hayatını Kaybettiği İçin Balayına Tek Başına Giden Kadının Trajik Hikayesi

Balayı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 19:56

Laura Murphy isimli bir TikTok kullanıcısı, nişanlısıyla birlikte planladığı balayına tek başına gitmek zorunda kaldığını dile getirdi. Aylarca depresyona girdikten sonra kocasını kalp krizinden kaybeden Laura, hayatın hala yaşamaya değer olduğunu görebilmek için balayını iptal etmedi ve yasını bu şekilde tuttu.

Detaylar içeriğin devamında...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
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Sizleri Laura Murphy isimli bir TikTok fenomeniyle tanıştıralım. Kendisi, geçtiğimiz günlerde kalp krizinden dolayı nişanlısını kaybetti...

Sizleri Laura Murphy isimli bir TikTok fenomeniyle tanıştıralım. Kendisi, geçtiğimiz günlerde kalp krizinden dolayı nişanlısını kaybetti...

Balayına sadece haftalar kala bu trajediyi yaşamak zorunda kalan Laura, nişanlısıyla birlikte planladığı balayını iptal etmediğini dile getirdi.

Balayına sadece haftalar kala bu trajediyi yaşamak zorunda kalan Laura, nişanlısıyla birlikte planladığı balayını iptal etmediğini dile getirdi.

Bu büyük kaybı sonrası pes etmeden balayına tek başına giden Laura, o anları da videoya aldı. Sosyal medya kullanıcıları Laura'ya desteklerini eksik etmedi.

Bu büyük kaybı sonrası pes etmeden balayına tek başına giden Laura, o anları da videoya aldı. Sosyal medya kullanıcıları Laura'ya desteklerini eksik etmedi.

“Bu çok yalnız ve soyutlayıcı bir durum çünkü benim yaşımda eşini kaybetmiş kimseyi tanımıyordum. Beni anlayabilecek insanlar bulmam gerekiyordu çünkü hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmek istiyordum. Ayrıca kendimi yaşadığım yerden ve evimizden uzaklaştırmam gerektiğini hissettim. Aylarca ne yapacağımı bilmeden öylece oturuyordum.”

“Bu çok yalnız ve soyutlayıcı bir durum çünkü benim yaşımda eşini kaybetmiş kimseyi tanımıyordum. Beni anlayabilecek insanlar bulmam gerekiyordu çünkü hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmek istiyordum. Ayrıca kendimi yaşadığım yerden ve evimizden uzaklaştırmam gerektiğini hissettim. Aylarca ne yapacağımı bilmeden öylece oturuyordum.”

Hayatın hala yaşamaya değer olduğunu görmek için balayına tek başına gitti Laura.

Hayatın hala yaşamaya değer olduğunu görmek için balayına tek başına gitti Laura.

“Babama 'Bana bunu yaşamış birini bulmanı istiyorum' dediğimi hatırlıyorum çünkü hayatta kalmanın mümkün olduğuna dair kanıta ihtiyacım vardı.”

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"Tek başına balayı" notuyla paylaştığı o videoyu buradan izleyebilirsiniz👇

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