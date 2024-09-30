Nişanlısı Hayatını Kaybettiği İçin Balayına Tek Başına Giden Kadının Trajik Hikayesi

Laura Murphy isimli bir TikTok kullanıcısı, nişanlısıyla birlikte planladığı balayına tek başına gitmek zorunda kaldığını dile getirdi. Aylarca depresyona girdikten sonra kocasını kalp krizinden kaybeden Laura, hayatın hala yaşamaya değer olduğunu görebilmek için balayını iptal etmedi ve yasını bu şekilde tuttu.

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