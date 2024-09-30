Nişanlısı Hayatını Kaybettiği İçin Balayına Tek Başına Giden Kadının Trajik Hikayesi
Nişanlısı Hayatını Kaybettiği İçin Balayına Tek Başına Giden Kadının Trajik Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Laura Murphy isimli bir TikTok kullanıcısı, nişanlısıyla birlikte planladığı balayına tek başına gitmek zorunda kaldığını dile getirdi. Aylarca depresyona girdikten sonra kocasını kalp krizinden kaybeden Laura, hayatın hala yaşamaya değer olduğunu görebilmek için balayını iptal etmedi ve yasını bu şekilde tuttu.
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Sizleri Laura Murphy isimli bir TikTok fenomeniyle tanıştıralım. Kendisi, geçtiğimiz günlerde kalp krizinden dolayı nişanlısını kaybetti...
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Balayına sadece haftalar kala bu trajediyi yaşamak zorunda kalan Laura, nişanlısıyla birlikte planladığı balayını iptal etmediğini dile getirdi.
Bu büyük kaybı sonrası pes etmeden balayına tek başına giden Laura, o anları da videoya aldı. Sosyal medya kullanıcıları Laura'ya desteklerini eksik etmedi.
“Bu çok yalnız ve soyutlayıcı bir durum çünkü benim yaşımda eşini kaybetmiş kimseyi tanımıyordum. Beni anlayabilecek insanlar bulmam gerekiyordu çünkü hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmek istiyordum. Ayrıca kendimi yaşadığım yerden ve evimizden uzaklaştırmam gerektiğini hissettim. Aylarca ne yapacağımı bilmeden öylece oturuyordum.”
Hayatın hala yaşamaya değer olduğunu görmek için balayına tek başına gitti Laura.
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