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Her Sene İstikrarlı Bir Şekilde İlgisiz Arkadaşının Doğum Gününü Kutlayan Kullanıcı Sinirleri Bozdu

Her Sene İstikrarlı Bir Şekilde İlgisiz Arkadaşının Doğum Gününü Kutlayan Kullanıcı Sinirleri Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 19:52

Eğer bir kişi size karşı ilgisizse zorlamamak gerekir. Fakat bir Twitter (X) kullanıcısı, kendisine asla ilgi göstermeyen bir arkadaşının istisnasız her yıl doğum gününü kutladı. Karşı tarafın ilgisizliği karşısında herkesin sinirleri bozuldu.

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İlgisizlik gerçekten zor. Hem de en sevdiğiniz yakınınız size epey bi' mesafeliyse...

İlgisizlik gerçekten zor. Hem de en sevdiğiniz yakınınız size epey bi' mesafeliyse...

Bir X kullanıcısı "arkadaşı" ile bir konuşmasını paylaştı. Her sene doğum gününü kutlamasına rağmen...

Bir X kullanıcısı "arkadaşı" ile bir konuşmasını paylaştı. Her sene doğum gününü kutlamasına rağmen...

Arkadaşının her fırsatta yazmama sebebi öne sürmesi sinirleri fena bozdu.

Arkadaşının her fırsatta yazmama sebebi öne sürmesi sinirleri fena bozdu.

Uzak mesafe arkadaşlığı da zor tabii. Bu konuşmaları paylaştıktan sonra ise arkadaşı kendisine ilginç bir mesaj attı.

Uzak mesafe arkadaşlığı da zor tabii. Bu konuşmaları paylaştıktan sonra ise arkadaşı kendisine ilginç bir mesaj attı.

Arkadaşlığını bitirmek isteyen pek bi' ilgili arkadaş akabinde gelen kötü yorumları ciddiye almasını dile getirdi.

Arkadaşlığını bitirmek isteyen pek bi' ilgili arkadaş akabinde gelen kötü yorumları ciddiye almasını dile getirdi.
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O anlara yorumlar gecikmedi.

O anlara yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
twitter.com

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