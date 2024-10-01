Her Sene İstikrarlı Bir Şekilde İlgisiz Arkadaşının Doğum Gününü Kutlayan Kullanıcı Sinirleri Bozdu
Her Sene İstikrarlı Bir Şekilde İlgisiz Arkadaşının Doğum Gününü Kutlayan Kullanıcı Sinirleri Bozdu
Eğer bir kişi size karşı ilgisizse zorlamamak gerekir. Fakat bir Twitter (X) kullanıcısı, kendisine asla ilgi göstermeyen bir arkadaşının istisnasız her yıl doğum gününü kutladı. Karşı tarafın ilgisizliği karşısında herkesin sinirleri bozuldu.
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İlgisizlik gerçekten zor. Hem de en sevdiğiniz yakınınız size epey bi' mesafeliyse...
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Bir X kullanıcısı "arkadaşı" ile bir konuşmasını paylaştı. Her sene doğum gününü kutlamasına rağmen...
Arkadaşının her fırsatta yazmama sebebi öne sürmesi sinirleri fena bozdu.
Uzak mesafe arkadaşlığı da zor tabii. Bu konuşmaları paylaştıktan sonra ise arkadaşı kendisine ilginç bir mesaj attı.
Arkadaşlığını bitirmek isteyen pek bi' ilgili arkadaş akabinde gelen kötü yorumları ciddiye almasını dile getirdi.
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O anlara yorumlar gecikmedi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...
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