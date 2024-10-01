Her Sene İstikrarlı Bir Şekilde İlgisiz Arkadaşının Doğum Gününü Kutlayan Kullanıcı Sinirleri Bozdu

Eğer bir kişi size karşı ilgisizse zorlamamak gerekir. Fakat bir Twitter (X) kullanıcısı, kendisine asla ilgi göstermeyen bir arkadaşının istisnasız her yıl doğum gününü kutladı. Karşı tarafın ilgisizliği karşısında herkesin sinirleri bozuldu.