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İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezunlarının Yurt Dışında Eğitimine Devam Etmesi Acı Tabloyu Gözler Önüne Serdi

İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezunlarının Yurt Dışında Eğitimine Devam Etmesi Acı Tabloyu Gözler Önüne Serdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 23:36

Bir X kullanıcısı, İstanbul Erkek Lisesi hakkında bir veri ortaya attı. İstanbul Erkek Lisesi'nin 2024 mezunlarıyla ilgili Twitter kullanıcısı, üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden mezunların sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaştı. Acı tablo görenleri üzdü.

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İstanbul Erkek Lisesi'nin ne kadar kalifiye olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek öğretimde başarı gösteren öğrencilerin birçoğu bu liseden mezun.

İstanbul Erkek Lisesi'nin ne kadar kalifiye olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek öğretimde başarı gösteren öğrencilerin birçoğu bu liseden mezun.

Bir X kullanıcısı ise İstanbul Erkek Lisesi hakkında bir veri ortaya attı.

Bir X kullanıcısı ise İstanbul Erkek Lisesi hakkında bir veri ortaya attı.
twitter.com

İstanbul Erkek Lisesi'nin 2024 mezunlarıyla ilgili Twitter kullanıcısı, üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden mezunların sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaştı. 155 mezundan 146'sının Almanya ve İsviçre'deki üniversitelere gittiğini, sadece 9 mezunun Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğini belirtti.

Twitter kullanıcısı, "İstanbul Erkek Lisesi Mezunlarının 2016-2023 Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversite Tercihleri ya da Mahvolmuş Kavimlerin Mahvoluş Sebepleri" başlığıyla tabloyu paylaştı.

Twitter kullanıcısı, "İstanbul Erkek Lisesi Mezunlarının 2016-2023 Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversite Tercihleri ya da Mahvolmuş Kavimlerin Mahvoluş Sebepleri" başlığıyla tabloyu paylaştı.
twitter.com

Tablo, mezunların yurt içi ve yurt dışı üniversite tercihlerini karşılaştırarak, 2019 yılında gidenlerin sayısının kalanların sayısını ilk kez aştığını vurguladı.

Gelen yorumlardan bazıları👇

Gelen yorumlardan bazıları👇
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tom lee jones

isid nedio uzuldun mu?

Kzlt

2019 yılından itibaren beyin göçünün lise seviyesine inmesinde artış başlamıştı. İmkanı olan kendine değer veren güvenen zeki çocuklar, akıllarını yaşama iç ... Devamını Gör