İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezunlarının Yurt Dışında Eğitimine Devam Etmesi Acı Tabloyu Gözler Önüne Serdi

İstanbul Erkek Lisesi'nin 2024 mezunlarıyla ilgili Twitter kullanıcısı, üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden mezunların sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaştı. 155 mezundan 146'sının Almanya ve İsviçre'deki üniversitelere gittiğini, sadece 9 mezunun Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğini belirtti.