İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezunlarının Yurt Dışında Eğitimine Devam Etmesi Acı Tabloyu Gözler Önüne Serdi
İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezunlarının Yurt Dışında Eğitimine Devam Etmesi Acı Tabloyu Gözler Önüne Serdi
Bir X kullanıcısı, İstanbul Erkek Lisesi hakkında bir veri ortaya attı. İstanbul Erkek Lisesi'nin 2024 mezunlarıyla ilgili Twitter kullanıcısı, üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden mezunların sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaştı. Acı tablo görenleri üzdü.
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İstanbul Erkek Lisesi'nin ne kadar kalifiye olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek öğretimde başarı gösteren öğrencilerin birçoğu bu liseden mezun.
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Bir X kullanıcısı ise İstanbul Erkek Lisesi hakkında bir veri ortaya attı.
Twitter kullanıcısı, "İstanbul Erkek Lisesi Mezunlarının 2016-2023 Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversite Tercihleri ya da Mahvolmuş Kavimlerin Mahvoluş Sebepleri" başlığıyla tabloyu paylaştı.
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