İçgüdüsel Bir Sebebi Varmış! Korktuğumuzda Neden Kaskatı Kesiliriz?
İçgüdüsel Bir Sebebi Varmış! Korktuğumuzda Neden Kaskatı Kesiliriz?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/why...
İçgüdüsel olarak korkunca farklı tepkiler verebiliyoruz. Bu tepkilerden bir tanesi de hiçbir şey yapmadan kaskatı kesilmek. Peki bunun sebebi ne? Korkunca neden kaskatı kesiliriz?
Anlattık👇
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Korktuğumuzda zaman zaman farklı tepkiler verebiliriz. Bunlardan bir tanesi de vücudun doğal tepkilerinden biri olan donup kalmak.
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Peki korktuğumuzda neden donup kalırız? Aslında bunun arkasında bir sebep yatıyor.
Donma tepkisi her insanda görülse de 1970'lere kadar pek ilgi çekmemişti. Psikolog Gordon G. Gallup Jr., hayvanların yırtıcılar karşısında donup kalması anlamına gelen "tonik immobiliteyi", korkuya verilen bir tepkiyle ilişkilendirdi.
Tehdit hissettiğinizde, beyninizde bir zincirleme reaksiyon başlar.
Sempatik sinir sistemi, eylemi kontrol eder. Bu sistem baskın olduğunda, sizi ya tehdide karşı harekete geçiren ya da ondan kaçmanızı sağlayan bir enerji patlaması gibi hissedilir, yani "savaş ya da kaç" tepkisi oluşur.
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Donma tepkisi sırasında, beyniniz ve vücudunuz tehdidi değerlendirmek için çalışır. Bu, içgüdüsel olarak bir nevi duraklatma ya da harekete geçmeden önce derin bir nefes alma gibidir. İşitme duyunuz keskinleşir, kalp atışlarınız ve nefesiniz enerji tasarrufu için yavaşlar, acı ise dikkat dağıtıcı olduğu için acı algınız azalır.
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