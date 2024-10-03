İçgüdüsel Bir Sebebi Varmış! Korktuğumuzda Neden Kaskatı Kesiliriz?

Tüm bunlar, düşünme beyniniz devreye girmeden ve durumu daha mantıklı analiz etmeden önce saniyeler içinde gerçekleşir. Bu anlarda net düşünemezsiniz çünkü savaş, kaç ve donma tepkileri, sizi yırtıcılardan korumak için evrimleşmiş bir beynin bölümü tarafından yönetilir. Donma, sizin kontrol edemediğiniz, bilerek hareketsiz kalmayı seçmediğiniz bir reflekstir.