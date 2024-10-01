Bu Gurur Hepimizin! Türkiye'nin Anksiyete ve Depresyon Sıralamasında Avrupa Birincisi Olduğu İddia Edildi

Ülkecek depresif ve stresli bir dönemden geçsek de bazı veriler doğruyu yansıtmayabiliyor. Bir X hesabı Türkiye'nin Avrupa'da anksiyete ve depresyon sıralamasında birinci olduğunu öne sürdü. Her ne kadar doğru olmasa da goygoycular rahat durmadı!😂

Buyurun👇