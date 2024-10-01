Bu Gurur Hepimizin! Türkiye'nin Anksiyete ve Depresyon Sıralamasında Avrupa Birincisi Olduğu İddia Edildi
Bu Gurur Hepimizin! Türkiye'nin Anksiyete ve Depresyon Sıralamasında Avrupa Birincisi Olduğu İddia Edildi
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Bir X (Twitter) sayfası Türkiye'nin Avrupa'da anksiyete ve depresyonda 1. sırada olduğunu iddia etti.
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Ülkecek stresli bir dönemden geçtiğimiz malum tabii. Fakat bu veri tam olarak doğru değil.
Türkiye stres sıralamasında 2021 yılında ilk sıradaydı. Fakat 2023 yılında "anksiyete ve depresyon" sıralamasında Avrupa'da ikinci sırada. İlk sırada ise Yunanistan yer alıyordu.
Goygoycular yine de boş durmadı. Bu veriye birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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eski bilgi...biz bu evreyi geçeli çok oldu
olsun,125li cete kazansin.