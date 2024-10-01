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Goygoy
Bu Gurur Hepimizin! Türkiye'nin Anksiyete ve Depresyon Sıralamasında Avrupa Birincisi Olduğu İddia Edildi

Bu Gurur Hepimizin! Türkiye'nin Anksiyete ve Depresyon Sıralamasında Avrupa Birincisi Olduğu İddia Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 23:10

Ülkecek depresif ve stresli bir dönemden geçsek de bazı veriler doğruyu yansıtmayabiliyor. Bir X hesabı Türkiye'nin Avrupa'da anksiyete ve depresyon sıralamasında birinci olduğunu öne sürdü. Her ne kadar doğru olmasa da goygoycular rahat durmadı!😂

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Bir X (Twitter) sayfası Türkiye'nin Avrupa'da anksiyete ve depresyonda 1. sırada olduğunu iddia etti.

Bir X (Twitter) sayfası Türkiye'nin Avrupa'da anksiyete ve depresyonda 1. sırada olduğunu iddia etti.
twitter.com

Ülkecek stresli bir dönemden geçtiğimiz malum tabii. Fakat bu veri tam olarak doğru değil.

Ülkecek stresli bir dönemden geçtiğimiz malum tabii. Fakat bu veri tam olarak doğru değil.

Türkiye stres sıralamasında 2021 yılında ilk sıradaydı. Fakat 2023 yılında "anksiyete ve depresyon" sıralamasında Avrupa'da ikinci sırada. İlk sırada ise Yunanistan yer alıyordu.

Türkiye stres sıralamasında 2021 yılında ilk sıradaydı. Fakat 2023 yılında "anksiyete ve depresyon" sıralamasında Avrupa'da ikinci sırada. İlk sırada ise Yunanistan yer alıyordu.

2024 yılına ait buna benzer bir veri henüz bulunmuyor.

Goygoycular yine de boş durmadı. Bu veriye birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Goygoycular yine de boş durmadı. Bu veriye birbirinden farklı yorumlar yaptı.
twitter.com

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garibann

eski bilgi...biz bu evreyi geçeli çok oldu

tom lee jones

olsun,125li cete kazansin.