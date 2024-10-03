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188 Yaşında Olduğu İddia Edilen Hintli Adamın Mağaradan Çıkış Görüntüler Goygoy Malzemesi Oldu

188 Yaşında Olduğu İddia Edilen Hintli Adamın Mağaradan Çıkış Görüntüler Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:16

Hindistan'da mağaradan çıkarıldığı iddia edilen 188 yaşındaki adamın o görüntüleri tekrardan viral oldu. Adamın o halleri goygoycuların diline fena düştü!

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Sosyal medyada görmüşsünüzdür. 188 yaşında olan bir adamın mağaradan çıkarıldığı iddia edilen o anlar belirli aralıklarla viral oluyor.

Sosyal medyada görmüşsünüzdür. 188 yaşında olan bir adamın mağaradan çıkarıldığı iddia edilen o anlar belirli aralıklarla viral oluyor.

Fakat bu videodaki adam Hindistan'da yaşayan ünlü bir guru olan Siyaram Baba. Yaşı 188 olmasa da 111 civarı olduğu iddia ediliyor.

Goygoycular bu görüntüler karşısında tabii ki boş durmadı. Kim neler demiş, beraber bakalım.👇

Goygoycular bu görüntüler karşısında tabii ki boş durmadı. Kim neler demiş, beraber bakalım.👇
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garibann

1926 doğumluymuş sigorta giriş 99 sonrası olduğu için emekliliğe var biraz daha