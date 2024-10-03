188 Yaşında Olduğu İddia Edilen Hintli Adamın Mağaradan Çıkış Görüntüler Goygoy Malzemesi Oldu
188 Yaşında Olduğu İddia Edilen Hintli Adamın Mağaradan Çıkış Görüntüler Goygoy Malzemesi Oldu
Hindistan'da mağaradan çıkarıldığı iddia edilen 188 yaşındaki adamın o görüntüleri tekrardan viral oldu. Adamın o halleri goygoycuların diline fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada görmüşsünüzdür. 188 yaşında olan bir adamın mağaradan çıkarıldığı iddia edilen o anlar belirli aralıklarla viral oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bu videodaki adam Hindistan'da yaşayan ünlü bir guru olan Siyaram Baba. Yaşı 188 olmasa da 111 civarı olduğu iddia ediliyor.
Goygoycular bu görüntüler karşısında tabii ki boş durmadı. Kim neler demiş, beraber bakalım.👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
1926 doğumluymuş sigorta giriş 99 sonrası olduğu için emekliliğe var biraz daha