"2010 Facebook Gönderisi Sandık": Üniversite Profesörünün Kendi Ürettiği İlginç Formül Hayatı Sorgulattı

Son zamanlarda X'te öğretim görevlilerinin tavsiyeleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Bu sefer de 2023 yılında Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Erol'un 'ürettiği' ilginç 'formül' tekrardan gündem oldu. Görenler hayatı uzun uzun sorguladı.