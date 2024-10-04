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"2010 Facebook Gönderisi Sandık": Üniversite Profesörünün Kendi Ürettiği İlginç Formül Hayatı Sorgulattı

"2010 Facebook Gönderisi Sandık": Üniversite Profesörünün Kendi Ürettiği İlginç Formül Hayatı Sorgulattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 11:31

Son zamanlarda X'te öğretim görevlilerinin tavsiyeleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Bu sefer de 2023 yılında Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Erol'un 'ürettiği' ilginç 'formül' tekrardan gündem oldu. Görenler hayatı uzun uzun sorguladı.

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Karatay Üniversitesi öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. Doğan Erol'un geçtiğimiz yıllarda "matematik yalan söylemez" diyerek paylaştığı "formül" tekrardan gündem oldu.

Karatay Üniversitesi öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. Doğan Erol'un geçtiğimiz yıllarda "matematik yalan söylemez" diyerek paylaştığı "formül" tekrardan gündem oldu.

Öncelikle formülünde hangi harfin hangi sayıya denk geldiğine yer verdi.

Öncelikle formülünde hangi harfin hangi sayıya denk geldiğine yer verdi.

Sonrasında bazı kelimelerin içerisinde harflerin tekabül ettiği sayıları topladı.

Sonrasında bazı kelimelerin içerisinde harflerin tekabül ettiği sayıları topladı.

Örneğin 'zeka' yüzde 50, 'çalışmak' yüzde 85, 'tecrübe' yüzde 90...

Fakat asıl vurucu nokta formülün sonundaydı. "Yalakalık" yüzde 100 başarıyken "Torpil" yüzde 110 başarı!

Fakat asıl vurucu nokta formülün sonundaydı. "Yalakalık" yüzde 100 başarıyken "Torpil" yüzde 110 başarı!

Prof. Erol'un bu ilginç formülü sosyal medyada kısa zamanda viral oldu. Bu formülü eleştirenler de vardı hak verenler de...

Prof. Erol'un bu ilginç formülü sosyal medyada kısa zamanda viral oldu. Bu formülü eleştirenler de vardı hak verenler de...
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