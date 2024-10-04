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Uçuş Görevlisi Karşılaştığı En Korkunç Yolcu Tiplerini Anlattı: "Büyük Endişe Duyuyorum"

Uçuş Görevlisi Karşılaştığı En Korkunç Yolcu Tiplerini Anlattı: "Büyük Endişe Duyuyorum"

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 12:39

Uçuş görevlileri de dahil olmak üzere yolcuların uçak yolculuklarında farklı olaylarla karşılaşma ihtimali son derece yüksek. Her ne kadar tadımız kaçsa da bu da sanırsak yolculuğun bir parçası! Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta karşılaştığı korkunç yolcu tiplemelerini anlatarak dumur etti.

Kaynak: https://nypost.com/2024/10/02/lifesty...

Uçak seyahatlerinde birbirinden farklı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu olaylar yolculuğumuzu iyi ya da kötü etkileyebiliyor.

Uçak seyahatlerinde birbirinden farklı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu olaylar yolculuğumuzu iyi ya da kötü etkileyebiliyor.

Bu yüzden uçuş görevlilerin tavsiyeleri büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta gördüğü en garip şeyi anlatarak dumur etti.

Bu yüzden uçuş görevlilerin tavsiyeleri büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta gördüğü en garip şeyi anlatarak dumur etti.

Uçuş görevlisi, yolculardan bazı ilginç teklifler aldığını dile getirdi. Bunlardan biri ise beraber vakit geçirme teklifi.

Uçuş görevlisi, yolculardan bazı ilginç teklifler aldığını dile getirdi. Bunlardan biri ise beraber vakit geçirme teklifi.

Ayrıca yolcular sanki bir restorandaymışçasına soğuk içecek de istiyorlarmış. Fakat uçağın içerisinde buzdolabı olmadığını göz önüne almıyorlar.

Ayrıca yolcular sanki bir restorandaymışçasına soğuk içecek de istiyorlarmış. Fakat uçağın içerisinde buzdolabı olmadığını göz önüne almıyorlar.

Ayrıca uçuş görevlisi, geçtiğimiz aylarda yolculardan birine valizi yanlış yerleştirdiği için uyarmış. Fakat yolcu "Ben buraya tuvaletimi yapsam bile temizlemek zorundasın" diye tehdit etmiş.

Uçuş görevlisi zaman zaman yolcular nedeniyle korku duyduğunu da söylüyor. Her ne kadar gerekli merciilere şikayet etse de bu tarz durumlarla çok sık karşılaştığını dile getiriyor.

Uçuş görevlisi zaman zaman yolcular nedeniyle korku duyduğunu da söylüyor. Her ne kadar gerekli merciilere şikayet etse de bu tarz durumlarla çok sık karşılaştığını dile getiriyor.

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