Uçuş Görevlisi Karşılaştığı En Korkunç Yolcu Tiplerini Anlattı: "Büyük Endişe Duyuyorum"

Uçuş görevlileri de dahil olmak üzere yolcuların uçak yolculuklarında farklı olaylarla karşılaşma ihtimali son derece yüksek. Her ne kadar tadımız kaçsa da bu da sanırsak yolculuğun bir parçası! Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi uçakta karşılaştığı korkunç yolcu tiplemelerini anlatarak dumur etti.