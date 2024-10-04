Mazi Kalbimde Yaradır: "Aile" Dediği Arkadaş Grubunun Kendisini Terk Ettiğini Fark Eden Kişi Yürekleri Dağladı

Hayatımıza giren herkesin bir rolü var. Bazıları bir tecrübe olur bazıları da güzel bir anı. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 'aile' dediği arkadaş grubunun şu anda hayatında olmadığının farkına vardı, görenlerin yürekleri dağlandı.

İşte detaylar!