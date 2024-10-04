Mazi Kalbimde Yaradır: "Aile" Dediği Arkadaş Grubunun Kendisini Terk Ettiğini Fark Eden Kişi Yürekleri Dağladı
Mazi Kalbimde Yaradır: "Aile" Dediği Arkadaş Grubunun Kendisini Terk Ettiğini Fark Eden Kişi Yürekleri Dağladı
Hayatımıza giren herkesin bir rolü var. Bazıları bir tecrübe olur bazıları da güzel bir anı. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 'aile' dediği arkadaş grubunun şu anda hayatında olmadığının farkına vardı, görenlerin yürekleri dağlandı.
İşte detaylar!
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"Arşiv unutmaz" diye boşuna dememişler. Sizler de takdir edersiniz ki yıllar geçtikçe hayatımız daha farklı şekilleniyor.
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Fakat sosyal medya platformları bu konuda acımasız desek yeridir. Bi' bakarsınız yıllar önce hiç hatırlamak istemediğiniz bir anıyı çıkarıverir karşınıza.
Öyle olacak ki bir X kullanıcısı, zamanında paylaştığı ama şu an hayatında olmayan arkadaş grubundan bahsetti. "Aile" dediği insanların şu and yanında olmadığını vurguladı.
Birçok kullanıcı da bu olaya hak verdi.👇
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