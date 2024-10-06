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Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlerin Hayatı Uzun Uzun Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler

Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlerin Hayatı Uzun Uzun Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 11:16

Dövmeler her ne kadar bir sanat eserini andırsa da farklı dövme seçimleri 'Buna ne gerek vardı?' diye sorgulatıyor. Her ne kadar göze hitap etse de ne anlattığına pek anlam veremediğimiz dövmeler ise görenleri adeta dövmeden soğutuyor. İsterseniz o dövmelere gelin, hep beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım...

2. "Komik olsun diye yaptırmıştım ama çok pişmanım"

2. "Komik olsun diye yaptırmıştım ama çok pişmanım"

3. "Instagram'da karşıma çıktı"

3. "Instagram'da karşıma çıktı"

4. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

4. Sanatçı ne anlatmak istemiş burada?

5. 👇

5. 👇
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6. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

6. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

7. "Dövmem yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyor"

7. "Dövmem yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyor"

8. "Alkollüyken kendime dövme yapayım dedim ve sonuç"

8. "Alkollüyken kendime dövme yapayım dedim ve sonuç"

9. Amaç ne acaba?

9. Amaç ne acaba?

10. E yok artık ama!

10. E yok artık ama!
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11. Tam bi' şaheser olmuş (!)

11. Tam bi' şaheser olmuş (!)

12. Yılanın kafasını görünce kahkaha attım.

12. Yılanın kafasını görünce kahkaha attım.

13. Tatsız...

13. Tatsız...

14. Gerçekten üzücü...

14. Gerçekten üzücü...

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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