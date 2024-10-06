Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlerin Hayatı Uzun Uzun Sorgulamasına Sebep Olmuş Kişiler

Dövmeler her ne kadar bir sanat eserini andırsa da farklı dövme seçimleri 'Buna ne gerek vardı?' diye sorgulatıyor. Her ne kadar göze hitap etse de ne anlattığına pek anlam veremediğimiz dövmeler ise görenleri adeta dövmeden soğutuyor. İsterseniz o dövmelere gelin, hep beraber bakalım.