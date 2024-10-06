İngilizlerin Neden Çayı Sütlü İçtiğini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
İngilizlerin Neden Çayı Sütlü İçtiğini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Kaynak: https://www.tasteofhome.com/article/w...
Diğer ülkelerde tüketilen ilginç şeyleri ve tarifleri görünce zaman zaman kültür şoku yaşayabiliyoruz. 'İngiliz çayı' olarak da bildiğimiz sütlü çay da bize kültür şoku yaşatan şeylerden bir tanesi. Birçok insan İngilizlerin neden çayı sütlü tükettiğini merak ediyor. Fakat bunun sebebi sadece lezzeti değil, arkasında koskocaman bir tarih ve mantık var. Peki İngilizler neden çayı sütlü içiyor?
Detaylıca anlattık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngilizlerin sütlü çay sevdasını tüm dünya biliyor. Her ne kadar lezzeti için tercih edildiği düşünülse de aslında çayın içine süt katılması durumunun tarihi bir geçmişi ve mantıklı bir sebebi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki İngilizler neden çayı sütlü tercih ediyor diye sorarsanız, öncelikle bunun tarihinin 18. yüzyıla uzandığını söyleyelim.
O dönemler çay gerçek anlamda önemli bir olguydu. İnsanlar çaylarını geleneksel Çin fincanlarında içiyorlardı.
Fincanlar da sıcaklığa maruz kaldığı için hemen kırılıyordu. Bu nedenle insanlar önce soğuk süt, ardından da çayı koymayı tercih ettiler.
Bazı kaynaklarda da o dönemlerde çayın pahalı olması nedeniyle çok fazla çay kullanılmadığı söyleniyor. O sebeple de fincanın yarısı süt yarısı da çay olarak tüketiliyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonrasında çay "sınıfsal" olmaktan çıktı ve işçi sınıfından soylu sınıfına kadar herkesin tükettiği bir içecek haline geldi. Çayın içine süt koymak da ayrı bir statü göstergesiydi.
E lezzet de önemli bir faktör tabii. Siyah çaylar genellikle yoğun ve güçlü bir tada sahip oluyor sizler de takdir edersiniz ki.
Ayrıca, süt çayın asiditesini de dengeler. Çay, doğal olarak bir miktar asit içerir ve bu asitlik sütle karıştırıldığında azalır, daha hoş bir içim sağlar.
Ufak bi' dipnot da verelim: İngiltere'de çay, sadece bir içecek değil, sosyal bir ritüeldir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın