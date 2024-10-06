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İngilizlerin Neden Çayı Sütlü İçtiğini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

İngilizlerin Neden Çayı Sütlü İçtiğini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 12:03

Diğer ülkelerde tüketilen ilginç şeyleri ve tarifleri görünce zaman zaman kültür şoku yaşayabiliyoruz. 'İngiliz çayı' olarak da bildiğimiz sütlü çay da bize kültür şoku yaşatan şeylerden bir tanesi. Birçok insan İngilizlerin neden çayı sütlü tükettiğini merak ediyor. Fakat bunun sebebi sadece lezzeti değil, arkasında koskocaman bir tarih ve mantık var. Peki İngilizler neden çayı sütlü içiyor?

Detaylıca anlattık.

Kaynak: https://www.tasteofhome.com/article/w...
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İngilizlerin sütlü çay sevdasını tüm dünya biliyor. Her ne kadar lezzeti için tercih edildiği düşünülse de aslında çayın içine süt katılması durumunun tarihi bir geçmişi ve mantıklı bir sebebi var.

İngilizlerin sütlü çay sevdasını tüm dünya biliyor. Her ne kadar lezzeti için tercih edildiği düşünülse de aslında çayın içine süt katılması durumunun tarihi bir geçmişi ve mantıklı bir sebebi var.

Peki İngilizler neden çayı sütlü tercih ediyor diye sorarsanız, öncelikle bunun tarihinin 18. yüzyıla uzandığını söyleyelim.

Peki İngilizler neden çayı sütlü tercih ediyor diye sorarsanız, öncelikle bunun tarihinin 18. yüzyıla uzandığını söyleyelim.

O dönemler çay gerçek anlamda önemli bir olguydu. İnsanlar çaylarını geleneksel Çin fincanlarında içiyorlardı.

O dönemler çay gerçek anlamda önemli bir olguydu. İnsanlar çaylarını geleneksel Çin fincanlarında içiyorlardı.

Çayın bile 'sınıfsal' olduğu o dönemlerde insanlar pahalı fincanlar tercih edemiyordu.

Fincanlar da sıcaklığa maruz kaldığı için hemen kırılıyordu. Bu nedenle insanlar önce soğuk süt, ardından da çayı koymayı tercih ettiler.

Fincanlar da sıcaklığa maruz kaldığı için hemen kırılıyordu. Bu nedenle insanlar önce soğuk süt, ardından da çayı koymayı tercih ettiler.

Bazı kaynaklarda da o dönemlerde çayın pahalı olması nedeniyle çok fazla çay kullanılmadığı söyleniyor. O sebeple de fincanın yarısı süt yarısı da çay olarak tüketiliyormuş.

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Sonrasında çay "sınıfsal" olmaktan çıktı ve işçi sınıfından soylu sınıfına kadar herkesin tükettiği bir içecek haline geldi. Çayın içine süt koymak da ayrı bir statü göstergesiydi.

Sonrasında çay "sınıfsal" olmaktan çıktı ve işçi sınıfından soylu sınıfına kadar herkesin tükettiği bir içecek haline geldi. Çayın içine süt koymak da ayrı bir statü göstergesiydi.

Sosyal statüyle ilgili bir başka ilginç detay, sütün çaydan önce mi yoksa sonra mı ekleneceği konusundaki tartışmalardı. İşçi sınıfı genellikle daha 'kalitesiz' porselen kullandığı için önce süt ekleyip sonra çay dökerken, varlıklı kesimlerde daha dayanıklı porselenler kullanıldığından çay önce dökülüyor ve ardından süt ekleniyordu. Bu fark, sosyal sınıflar arasındaki ayrımı o dönem gözler önüne seriyordu.

E lezzet de önemli bir faktör tabii. Siyah çaylar genellikle yoğun ve güçlü bir tada sahip oluyor sizler de takdir edersiniz ki.

E lezzet de önemli bir faktör tabii. Siyah çaylar genellikle yoğun ve güçlü bir tada sahip oluyor sizler de takdir edersiniz ki.

Süt, bu acılığı ve yoğunluğu yumuşatarak daha dengeli bir tat yaratır. İngilizlerin tercih ettiği siyah çay türleri, özellikle Assam ve Ceylon gibi güçlü çaylar olduğundan süt, çayın tadını daha yumuşak hale getirir.

Ayrıca, süt çayın asiditesini de dengeler. Çay, doğal olarak bir miktar asit içerir ve bu asitlik sütle karıştırıldığında azalır, daha hoş bir içim sağlar.

Ayrıca, süt çayın asiditesini de dengeler. Çay, doğal olarak bir miktar asit içerir ve bu asitlik sütle karıştırıldığında azalır, daha hoş bir içim sağlar.

Sütün içindeki yağlar da çayın dokusunu zenginleştirir, daha kremsi ve yumuşak bir içim sunar.

Ufak bi' dipnot da verelim: İngiltere'de çay, sadece bir içecek değil, sosyal bir ritüeldir.

İngilizler için 'çay zamanı' kavramı, günün farklı saatlerinde bir araya gelip sosyal etkileşimde bulunulan önemli bir andır. 'Afternoon Tea' (Öğleden Sonra Çayı) ve 'High Tea' gibi kavramlar, çayın günlük yaşamın merkezinde olduğunu gösterir. Bu ritüellerde, çaya süt eklemek oldukça yaygındır ve genellikle sütlü çay, yanında küçük sandviçler veya keklerle sunulur.

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