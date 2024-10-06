İngilizlerin Neden Çayı Sütlü İçtiğini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Diğer ülkelerde tüketilen ilginç şeyleri ve tarifleri görünce zaman zaman kültür şoku yaşayabiliyoruz. 'İngiliz çayı' olarak da bildiğimiz sütlü çay da bize kültür şoku yaşatan şeylerden bir tanesi. Birçok insan İngilizlerin neden çayı sütlü tükettiğini merak ediyor. Fakat bunun sebebi sadece lezzeti değil, arkasında koskocaman bir tarih ve mantık var. Peki İngilizler neden çayı sütlü içiyor?

Detaylıca anlattık.