Türkiye İlk 10'da: Son Yıllarda Hapishanelerde En Çok Mahkum Sayısına Sahip Ülkeler Hangileri?

Bu rakam tüm dünyadaki mahkumların yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ediyor. Bu da 100 bin kişide 629 kişilik bir hapis oranı demek. Bu rakam 1972 yılında sadece 200 bindi. Eyalet olarak baktığımızda ise önce Louisana ardından da Oklahoma geliyor.