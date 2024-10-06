Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Türkiye İlk 10'da: Son Yıllarda Hapishanelerde En Çok Mahkum Sayısına Sahip Ülkeler Hangileri?

Türkiye İlk 10'da: Son Yıllarda Hapishanelerde En Çok Mahkum Sayısına Sahip Ülkeler Hangileri?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 14:02

Son yıllarda küreselde artan suç oranları tutuklanma oranlarının artmasını da beraberinde getiriyor. Hem sahip oldukları suç oranlarıyla hem de hukuk sistemleriyle en çok mahkum sayısına sahip ülkeler hangileri? Türkiye ilk 10'da yer alırken ABD'de ilk sırada yer alıyor.

Önemli not: Veriler farklı kaynaklardan referans verilerek aktarılmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllar içerisinde dünya çapında artan suç oranları nedeniyle hapise giren insan sayısı doğru orantıda artıyor. Cinayet, hırsızlık ve diğer suçlar sebebiyle hapse girenlerin sayısı azımsanmayacak derecede.

Yıllar içerisinde dünya çapında artan suç oranları nedeniyle hapise giren insan sayısı doğru orantıda artıyor. Cinayet, hırsızlık ve diğer suçlar sebebiyle hapse girenlerin sayısı azımsanmayacak derecede.

Her ülkenin farklı yasaları var. Bu yasalara uygun olarak da suç işleyen insanlara yasalar çerçevesinde cezalar veriliyor.

Her ülkenin farklı yasaları var. Bu yasalara uygun olarak da suç işleyen insanlara yasalar çerçevesinde cezalar veriliyor.

Peki dünya çapında hapse girenlerin sayısı ne kadar?

2024 itibarıyla bakacak olursak ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. ABD'de iki milyondan fazla kişi hapiste.

2024 itibarıyla bakacak olursak ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. ABD'de iki milyondan fazla kişi hapiste.

Bu rakam tüm dünyadaki mahkumların yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ediyor. Bu da 100 bin kişide 629 kişilik bir hapis oranı demek. Bu rakam 1972 yılında sadece 200 bindi. Eyalet olarak baktığımızda ise önce Louisana ardından da Oklahoma geliyor.

ABD ilk sırada yer alırken Çin ikinci sırada, Brezilya ise üçüncü sırada! İlk onda ise Türkiye var. En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler listesi ise şu şekilde:

ABD ilk sırada yer alırken Çin ikinci sırada, Brezilya ise üçüncü sırada! İlk onda ise Türkiye var. En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler listesi ise şu şekilde:

Fakat hapis oranlarına baktığımızda bu liste farklılık gösteriyor. İlk sırada El Salvador yer alırken ABD altıncı sırada yer alıyor.

Fakat hapis oranlarına baktığımızda bu liste farklılık gösteriyor. İlk sırada El Salvador yer alırken ABD altıncı sırada yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Euronews'in verilerine göre ise 2021 yılında Türkiye'nin hapis oranı 100 bin kişide 356 idi. AB ülkelerinde bu oranın 106 olduğu da bilgilerin arasında.

Euronews'in verilerine göre ise 2021 yılında Türkiye'nin hapis oranı 100 bin kişide 356 idi. AB ülkelerinde bu oranın 106 olduğu da bilgilerin arasında.

Ayrıca Türkiye, Avrupa'nın en kalabalık hapishanelerine sahip olduğu da not düşülmüş.

2022 yılında da Türkiye hapishanelerinin "kalabalık" olduğu bilgisi değişmemiş. BBC'nin yayınladığı verilerde, 31 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi 303 bin 945'le Türkiye'de bulunduğu dile getirilmişti.

2022 yılında da Türkiye hapishanelerinin "kalabalık" olduğu bilgisi değişmemiş. BBC'nin yayınladığı verilerde, 31 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi 303 bin 945'le Türkiye'de bulunduğu dile getirilmişti.

Türkiye'nin ardından, 79 bin 92 ile İngiltere ve Galler, 71 bin 874 ile Polonya ve 69 bin 964 ile Fransa geliyordu.

Hapis oranı da 100 bin kişide değişmediği görülüyor. 2022 yılında Avrupa'da Türkiye'nin ilk sırada olduğu görülüyor.

Hapis oranı da 100 bin kişide değişmediği görülüyor. 2022 yılında Avrupa'da Türkiye'nin ilk sırada olduğu görülüyor.

Bu oran en fazla artan ülkeler arasında Slovenya (+23), Finlandiya (+15) ve Fransa (+15) öne çıkıyor. Türkiye’de ise hapsedilme oranı yüzde 9,2 artış göstermiş.

CİSST'in yayınladığı son verilere göre Türkiye'de toplam 404 hapishanede 356.865 mahpus bulunuyor. Bu hapishanelerin 272'si kapalı ceza infaz kurumu, 100'ü müstakil açık ceza infaz kurumu, 4'ü çocuk eğitimevi, 11'i kadın kapalı, 8'i kadın açık ve 9'u çocuk kapalı ceza infaz kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

CİSST'in yayınladığı son verilere göre Türkiye'de toplam 404 hapishanede 356.865 mahpus bulunuyor. Bu hapishanelerin 272'si kapalı ceza infaz kurumu, 100'ü müstakil açık ceza infaz kurumu, 4'ü çocuk eğitimevi, 11'i kadın kapalı, 8'i kadın açık ve 9'u çocuk kapalı ceza infaz kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

Mahpusların 304.799'u hükümlü, 52.066'sı tutuklu olarak kaydedilmiş. Ayrıca, bu mahpuslar arasında 200 LGBTİ+, 11.345 yabancı uyruklu ve 1.453 ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan kişi yer alıyor. Hapishanelerde dil ve konuşma engelli 19, görme engelli 42, işitme engelli 28, işitme ve konuşma engeli olan 18 ve ortopedik engelli 162 kişi olmak üzere toplamda 269 engelli mahpus mevcut.

Hapishanelerdeki mahpusların 5.235'i 65 yaşın üstünde. Eğitimlerini sürdürebilen mahpus sayısı 39.519 olarak belirtilirken, sigortalı olarak mesleki faaliyetlerde bulunan mahpus sayısı ise 58.500.

Hapishanelerdeki mahpusların 5.235'i 65 yaşın üstünde. Eğitimlerini sürdürebilen mahpus sayısı 39.519 olarak belirtilirken, sigortalı olarak mesleki faaliyetlerde bulunan mahpus sayısı ise 58.500.

Ayrıca, hapishanelerde 12-18 yaş arasındaki çocuk mahpus sayısı 3.432 olup, bunların 158'i kız çocuğu. 15.364 kadın mahpusun yanında ise anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubundaki çocuk sayısı 552. Bunun yanında, hapishanede hayatını kaybeden mahpus sayıları yıllara göre değişiklik gösteriyor: 2019 yılında 107, 2020'de 95, 2021'de 128, 2022'de 101 ve 2023 yılında 108 mahpus yaşamını yitirmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Euronews'in 2023 yılına ait yayınladığı makalede ise,

Euronews'in 2023 yılına ait yayınladığı makalede ise,

Küresel Organize Suç Endeksi 2023 verilerine göre, 8,15 puanla Myanmar zirvede yer alıyor. Bunu Kolombiya ve Meksika takip ediyor. İran, Türkiye ile aynı puana sahip olarak 14. sırada konumlanmışken, Rusya 6,87 puanla 19. sırada bulunuyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek puana sahipken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek Organize Suç Endeksi skoru İtalya’ya ait.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın