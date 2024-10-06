Türkiye İlk 10'da: Son Yıllarda Hapishanelerde En Çok Mahkum Sayısına Sahip Ülkeler Hangileri?
Türkiye İlk 10'da: Son Yıllarda Hapishanelerde En Çok Mahkum Sayısına Sahip Ülkeler Hangileri?
Son yıllarda küreselde artan suç oranları tutuklanma oranlarının artmasını da beraberinde getiriyor. Hem sahip oldukları suç oranlarıyla hem de hukuk sistemleriyle en çok mahkum sayısına sahip ülkeler hangileri? Türkiye ilk 10'da yer alırken ABD'de ilk sırada yer alıyor.
Önemli not: Veriler farklı kaynaklardan referans verilerek aktarılmıştır.
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Yıllar içerisinde dünya çapında artan suç oranları nedeniyle hapise giren insan sayısı doğru orantıda artıyor. Cinayet, hırsızlık ve diğer suçlar sebebiyle hapse girenlerin sayısı azımsanmayacak derecede.
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Her ülkenin farklı yasaları var. Bu yasalara uygun olarak da suç işleyen insanlara yasalar çerçevesinde cezalar veriliyor.
2024 itibarıyla bakacak olursak ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. ABD'de iki milyondan fazla kişi hapiste.
ABD ilk sırada yer alırken Çin ikinci sırada, Brezilya ise üçüncü sırada! İlk onda ise Türkiye var. En çok mahkum sayısına sahip olan ülkeler listesi ise şu şekilde:
Fakat hapis oranlarına baktığımızda bu liste farklılık gösteriyor. İlk sırada El Salvador yer alırken ABD altıncı sırada yer alıyor.
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Euronews'in verilerine göre ise 2021 yılında Türkiye'nin hapis oranı 100 bin kişide 356 idi. AB ülkelerinde bu oranın 106 olduğu da bilgilerin arasında.
2022 yılında da Türkiye hapishanelerinin "kalabalık" olduğu bilgisi değişmemiş. BBC'nin yayınladığı verilerde, 31 Ocak 2022 itibarıyla Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi 303 bin 945'le Türkiye'de bulunduğu dile getirilmişti.
Hapis oranı da 100 bin kişide değişmediği görülüyor. 2022 yılında Avrupa'da Türkiye'nin ilk sırada olduğu görülüyor.
CİSST'in yayınladığı son verilere göre Türkiye'de toplam 404 hapishanede 356.865 mahpus bulunuyor. Bu hapishanelerin 272'si kapalı ceza infaz kurumu, 100'ü müstakil açık ceza infaz kurumu, 4'ü çocuk eğitimevi, 11'i kadın kapalı, 8'i kadın açık ve 9'u çocuk kapalı ceza infaz kurumu olarak faaliyet gösteriyor.
Hapishanelerdeki mahpusların 5.235'i 65 yaşın üstünde. Eğitimlerini sürdürebilen mahpus sayısı 39.519 olarak belirtilirken, sigortalı olarak mesleki faaliyetlerde bulunan mahpus sayısı ise 58.500.
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Euronews'in 2023 yılına ait yayınladığı makalede ise,
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