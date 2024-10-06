Korku ve Tedirginlik Artıyor! 'Biber Gazı Taşımak Suç mu?' ''Biber Gazı Fiyatları' 'Elektro Şok Cihazı Suç mu'

'Dünden bu yana çok büyük artış gösteren aramalara dikkatinizi çekeceğim. 'Elektro şok silahı'. En çok arananlar arasında Türkiye'de. 'Savunma aletleri' en çok arananlar arasında. 'Biber gazı taşımak suç mu?.’

Bakın devam ediyor, 'şok tabancası', 'biber gazı', 'elektro şok cihazı yasal mı?' diye devam ediyor. Dakika dakika zaten arama trendlerini görmemiz mümkün. İşin tuhaf tarafı mesela 5 Ekim saat 20.38 sularında tam 80 kişi biber gazı almak için bir arama yapmış Google'da. Ondan önce, bi 5 dakika, 15 dakika önce 100 kişi arama yapmış biber gazı almak için. Giriyoruz online alışveriş sitelerine. Online alışveriş sitelerindeki yorumlar... Sadece iki tanesini okuyacağım. O da şöyle; 'Kullanmak nasip olmasın ama aldık işte', Bir başka yorum; 'Kullanmak inşallah nasip olmaz ama eşime aldım' diye bir takım cümleler yazılıyor. Bakın 'Çok sert tehlike anında iki elle bastırmak gerekir' gibi tarifler veriyorlar. Ve bunu kız arkadaşıma aldım diyenler var. 'Biber gazı çok önemli, hepimiz taşımalıyız' diyenler var gibi işte online alışveriş sitelerinde de böyle yorumlar var.”