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Korku ve Tedirginlik Artıyor! 'Biber Gazı Taşımak Suç mu?' ''Biber Gazı Fiyatları' 'Elektro Şok Cihazı Suç mu'

Korku ve Tedirginlik Artıyor! 'Biber Gazı Taşımak Suç mu?' ''Biber Gazı Fiyatları' 'Elektro Şok Cihazı Suç mu'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.10.2024 - 09:29

Özellikle son 72 saatte arka arkaya gündeme gelen kadın cinayetleri ve taciz haberleri herkesin psikolojisini bozmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan olaylara tepkiler giderek yükselirken özellikle kadınların endişeleri Google'ın arama trendlerinde dahi kendini gösterdi. Gazeteci Altan Sancar, İkbal ve Ayşenur'un katledildiği olay sonrası Google'da artış gösteren aramalara dikkat çekti. 

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Taksim’de yola yürürken tacize uğrayan bir kadın… Fatih’te yarım saat arayla vahşice öldürülen kızlar… Mersin’de öldürülen kadın… Daha birçoğu…

Taksim’de yola yürürken tacize uğrayan bir kadın… Fatih’te yarım saat arayla vahşice öldürülen kızlar… Mersin’de öldürülen kadın… Daha birçoğu…

Arkaya arkaya gelen taciz ve tecavüz haberleri herkesin psikolojisini bozmuş durumda.

Arkaya arkaya gelen taciz ve tecavüz haberleri herkesin psikolojisini bozmuş durumda.

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Altan Sancar, Google'ın arama trendleri ile ilgili dikkat çeken bir noktaya değindi.

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Altan Sancar, Google'ın arama trendleri ile ilgili dikkat çeken bir noktaya değindi.

Sancak açıklamasında Google’da yapılan aramaların ne boyutlara geldiğini anlattı. İşte o sözler:

Sancak açıklamasında Google’da yapılan aramaların ne boyutlara geldiğini anlattı. İşte o sözler:

'Dünden bu yana çok büyük artış gösteren aramalara dikkatinizi çekeceğim. 'Elektro şok silahı'. En çok arananlar arasında Türkiye'de. 'Savunma aletleri' en çok arananlar arasında. 'Biber gazı taşımak suç mu?.’ 

Bakın devam ediyor, 'şok tabancası', 'biber gazı', 'elektro şok cihazı yasal mı?' diye devam ediyor. Dakika dakika zaten arama trendlerini görmemiz mümkün. İşin tuhaf tarafı mesela 5 Ekim saat 20.38 sularında tam 80 kişi biber gazı almak için bir arama yapmış Google'da. Ondan önce, bi 5 dakika, 15 dakika önce 100 kişi arama yapmış biber gazı almak için. Giriyoruz online alışveriş sitelerine. Online alışveriş sitelerindeki yorumlar... Sadece iki tanesini okuyacağım. O da şöyle; 'Kullanmak nasip olmasın ama aldık işte', Bir başka yorum; 'Kullanmak inşallah nasip olmaz ama eşime aldım' diye bir takım cümleler yazılıyor. Bakın 'Çok sert tehlike anında iki elle bastırmak gerekir' gibi tarifler veriyorlar. Ve bunu kız arkadaşıma aldım diyenler var. 'Biber gazı çok önemli, hepimiz taşımalıyız' diyenler var gibi işte online alışveriş sitelerinde de böyle yorumlar var.”

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