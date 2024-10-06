Korku ve Tedirginlik Artıyor! 'Biber Gazı Taşımak Suç mu?' ''Biber Gazı Fiyatları' 'Elektro Şok Cihazı Suç mu'
Korku ve Tedirginlik Artıyor! 'Biber Gazı Taşımak Suç mu?' ''Biber Gazı Fiyatları' 'Elektro Şok Cihazı Suç mu'
Özellikle son 72 saatte arka arkaya gündeme gelen kadın cinayetleri ve taciz haberleri herkesin psikolojisini bozmaya devam ediyor. Son dönemde yaşanan olaylara tepkiler giderek yükselirken özellikle kadınların endişeleri Google'ın arama trendlerinde dahi kendini gösterdi. Gazeteci Altan Sancar, İkbal ve Ayşenur'un katledildiği olay sonrası Google'da artış gösteren aramalara dikkat çekti.
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Taksim’de yola yürürken tacize uğrayan bir kadın… Fatih’te yarım saat arayla vahşice öldürülen kızlar… Mersin’de öldürülen kadın… Daha birçoğu…
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Arkaya arkaya gelen taciz ve tecavüz haberleri herkesin psikolojisini bozmuş durumda.
Sözcü TV'de konuşan gazeteci Altan Sancar, Google'ın arama trendleri ile ilgili dikkat çeken bir noktaya değindi.
Sancak açıklamasında Google’da yapılan aramaların ne boyutlara geldiğini anlattı. İşte o sözler:
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