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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Katil Semih Çelik’in Evinden Çıkanlar

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Katil Semih Çelik’in Evinden Çıkanlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.10.2024 - 17:23 Son Güncelleme: 05.10.2024 - 17:48

Geçtiğimiz günlerde yarım saat ara ile Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in evinden çıkanlar ortaya çıktı. 

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İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.

Katil’in 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.

Katil’in 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.

Ekol TV’de yer alan habere göre; katil Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda İsa heykeli, hac işareti, Hristiyanlığı simgeleyen semboller gibi birçok görsel ve resimlerin olduğu görüldü.

Ekol TV’de yer alan habere göre; katil Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda İsa heykeli, hac işareti, Hristiyanlığı simgeleyen semboller gibi birçok görsel ve resimlerin olduğu görüldü.

İşte o eşyalardan bazıları:

İşte o eşyalardan bazıları:

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