Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Katil Semih Çelik’in Evinden Çıkanlar
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i Vahşice Katleden Katil Semih Çelik’in Evinden Çıkanlar
Geçtiğimiz günlerde yarım saat ara ile Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in evinden çıkanlar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla iki kadın aynı kişi tarafından öldürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Katil’in 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürülenlerin de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olduğu belirlendi.
Ekol TV’de yer alan habere göre; katil Semih Çelik’in evinde yapılan aramalarda İsa heykeli, hac işareti, Hristiyanlığı simgeleyen semboller gibi birçok görsel ve resimlerin olduğu görüldü.
İşte o eşyalardan bazıları:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın