Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İki Genç Kız Katledildi: Alizade'nin "Oğullarınızı Eğitin" Tepkisine Sosyal Medyadan Destek Gecikmedi

İki Genç Kız Katledildi: Alizade'nin "Oğullarınızı Eğitin" Tepkisine Sosyal Medyadan Destek Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 16:14

Geçtiğimiz gün gerçekleşen korkunç olayda İkbal ve Ayşenur isimli iki genç kız katledildi. Olayla ilgili detaylar kan dondurmaya devam ederken ülke çapında tepkiler de çığ gibi büyüyor. Ünlü isimler de 19 yaşındaki genç kızların canice katledilmesine susmadı. Alizade de o isimlerden biri oldu, rapçiyi sosyal medya kullanıcıları destekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur, Semih Çelik tarafından canice katledildi.

4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur, Semih Çelik tarafından canice katledildi.

Olayın detayları için👇

Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kadın cinayetleri ve bir an olsun gündemden düşmeyen taciz olaylarına yine ünlü isimlerden tepki gecikmedi.

Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kadın cinayetleri ve bir an olsun gündemden düşmeyen taciz olaylarına yine ünlü isimlerden tepki gecikmedi.

Ünlü isimlerin tepkileri için👇

Oğuzhan Uğur, Gülben Ergen, Ezgi Mola gibi birçok ünlü isim olaylara kayıtsız kalmadı ve önlem alınmamasına şikayetlerini dile getirdi.

Oğuzhan Uğur, Gülben Ergen, Ezgi Mola gibi birçok ünlü isim olaylara kayıtsız kalmadı ve önlem alınmamasına şikayetlerini dile getirdi.

Oğuzhan Uğur'un tepkisinden burada bahsettik👇

Olayla ilgili ateş püsküren isimlerden birisi de Alizade oldu. Annelere seslenen rapçi "Oğullarınızı eğitin, terbiye verin!" diyerek isyan etti.

Olayla ilgili ateş püsküren isimlerden birisi de Alizade oldu. Annelere seslenen rapçi "Oğullarınızı eğitin, terbiye verin!" diyerek isyan etti.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Alizade'nin bu tepkisine sosyal medya kullanıcılarından destek geldi👇

Alizade'nin bu tepkisine sosyal medya kullanıcılarından destek geldi👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın