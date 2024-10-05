İki Genç Kız Katledildi: Alizade'nin "Oğullarınızı Eğitin" Tepkisine Sosyal Medyadan Destek Gecikmedi
İki Genç Kız Katledildi: Alizade'nin "Oğullarınızı Eğitin" Tepkisine Sosyal Medyadan Destek Gecikmedi
Geçtiğimiz gün gerçekleşen korkunç olayda İkbal ve Ayşenur isimli iki genç kız katledildi. Olayla ilgili detaylar kan dondurmaya devam ederken ülke çapında tepkiler de çığ gibi büyüyor. Ünlü isimler de 19 yaşındaki genç kızların canice katledilmesine susmadı. Alizade de o isimlerden biri oldu, rapçiyi sosyal medya kullanıcıları destekledi.
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4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur, Semih Çelik tarafından canice katledildi.
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Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kadın cinayetleri ve bir an olsun gündemden düşmeyen taciz olaylarına yine ünlü isimlerden tepki gecikmedi.
Oğuzhan Uğur, Gülben Ergen, Ezgi Mola gibi birçok ünlü isim olaylara kayıtsız kalmadı ve önlem alınmamasına şikayetlerini dile getirdi.
Olayla ilgili ateş püsküren isimlerden birisi de Alizade oldu. Annelere seslenen rapçi "Oğullarınızı eğitin, terbiye verin!" diyerek isyan etti.
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Alizade'nin bu tepkisine sosyal medya kullanıcılarından destek geldi👇
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