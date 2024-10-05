İki Genç Kız Katledildi: Alizade'nin "Oğullarınızı Eğitin" Tepkisine Sosyal Medyadan Destek Gecikmedi

Geçtiğimiz gün gerçekleşen korkunç olayda İkbal ve Ayşenur isimli iki genç kız katledildi. Olayla ilgili detaylar kan dondurmaya devam ederken ülke çapında tepkiler de çığ gibi büyüyor. Ünlü isimler de 19 yaşındaki genç kızların canice katledilmesine susmadı. Alizade de o isimlerden biri oldu, rapçiyi sosyal medya kullanıcıları destekledi.