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19 Yaşındaki İki Genç Kız Yarım Saat Arayla Canice Katledildi: Ünlü İsimlerin Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü

19 Yaşındaki İki Genç Kız Yarım Saat Arayla Canice Katledildi: Ünlü İsimlerin Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 15:00

4 Ekim günü İkbal ve Ayşenur isimli 19 yaşındaki iki genç kız canice katledildi. Son günlerde yaşanan korkunç olaylara sosyal medyada da tepkiler büyürken birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmadı.

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Geçtiğimiz gün İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olay görenlerin kanını dondurdu. Semih Çelik isimli cani, 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur'u katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olay görenlerin kanını dondurdu. Semih Çelik isimli cani, 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur'u katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.

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Ülkenin gündeminden bir an olsun düşmeyen kadın cinayetleri kan dondurmaya devam ederken ünlü isimler seslerini yükseltti.

Demet Özdemir👇

Demet Özdemir👇

Sıla Türkoğlu👇

Sıla Türkoğlu👇
twitter.com

Ebru Gündeş👇

Ebru Gündeş👇
twitter.com
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Ece Üner👇

Ece Üner👇
twitter.com

Berna Laçin👇

Berna Laçin👇

Nebahat Çehre👇

Nebahat Çehre👇

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