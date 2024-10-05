19 Yaşındaki İki Genç Kız Yarım Saat Arayla Canice Katledildi: Ünlü İsimlerin Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü
19 Yaşındaki İki Genç Kız Yarım Saat Arayla Canice Katledildi: Ünlü İsimlerin Tepkileri Çığ Gibi Büyüdü
4 Ekim günü İkbal ve Ayşenur isimli 19 yaşındaki iki genç kız canice katledildi. Son günlerde yaşanan korkunç olaylara sosyal medyada da tepkiler büyürken birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmadı.
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Geçtiğimiz gün İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olay görenlerin kanını dondurdu. Semih Çelik isimli cani, 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur'u katlettikten sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi.
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Ülkenin gündeminden bir an olsun düşmeyen kadın cinayetleri kan dondurmaya devam ederken ünlü isimler seslerini yükseltti.
Demet Özdemir👇
Sıla Türkoğlu👇
Ebru Gündeş👇
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Ece Üner👇
Berna Laçin👇
Nebahat Çehre👇
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