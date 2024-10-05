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Yaşanan Korkunç Olaylara Tepki Gösteren Gülben Ergen 19 Yaşındaki İki Genç Kızın Katledilmesine Sessiz Kalmadı

Yaşanan Korkunç Olaylara Tepki Gösteren Gülben Ergen 19 Yaşındaki İki Genç Kızın Katledilmesine Sessiz Kalmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 12:32

Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen korkunç olaylar kan dondurmaya devam ediyor. Yaşananlara tepkiler büyürken,  ünlü isimler de ciddi yaptırımlar getirilmesinde hemfikir. Gülben Ergen'de son zamanlarda yaşanan korkunç olaylara ses çıkarttı.

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Geçtiğimiz gün 19 yaşındaki Semih Çelik yarım saat arayla İstanbul'un göbeğinde 19 yaşında iki genç kızı canice öldürdü.

Geçtiğimiz gün 19 yaşındaki Semih Çelik yarım saat arayla İstanbul'un göbeğinde 19 yaşında iki genç kızı canice öldürdü.

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Ezgi Mola, İlyada Alişan gibi isimler kadın cinayetleri hakkında tepkilerini dile getirerek "Hayatımızın gerçeği" haline gelen bu olayların artık son bulmasını dilemişti.

Ezgi Mola, İlyada Alişan gibi isimler kadın cinayetleri hakkında tepkilerini dile getirerek "Hayatımızın gerçeği" haline gelen bu olayların artık son bulmasını dilemişti.

Detaylardan burada bahsettik 👇

8 yaşındaki Narin Güran'ın vefatıyla ilgili tepkilerini her daim X hesabından veren Gülben Ergen yetkili mercilere seslenmeye devam ediyor.

8 yaşındaki Narin Güran'ın vefatıyla ilgili tepkilerini her daim X hesabından veren Gülben Ergen yetkili mercilere seslenmeye devam ediyor.

Gülben Ergen son zamanlarda yaşanan olaylara yine sessiz kalmadı ve 19 yaşında iki genç kızın katledilmesine ateş püskürdü.

Gülben Ergen son zamanlarda yaşanan olaylara yine sessiz kalmadı ve 19 yaşında iki genç kızın katledilmesine ateş püskürdü.

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