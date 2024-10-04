Eviyle Gündem Olan Serenay Sarıkaya'ya 'Narin' Üzerinden Tepki Gösteren Gülben Ergen'e Seren Serengil'den Taş!
Eviyle Gündem Olan Serenay Sarıkaya'ya 'Narin' Üzerinden Tepki Gösteren Gülben Ergen'e Seren Serengil'den Taş!
Gülben Ergen geçtiğimiz gün evinin dekoruyla gündem olan Serenay Sarıkaya'ya seslenmiş ve Narin cinayetine tepki göstermediğinin altını çizmişti. Gülben Ergen'in bu sözleri sonrası Seren Serengil'den Sarıkaya'ya destek gecikmedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti.
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Narin Güran cinayeti yürekleri burkarken suçluların bulunamamasına tepki gösteren isimlerin başında Gülben Ergen yer alıyordu.
Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde Meclis'in önergeyi reddetmesine ses çıkartmıştı, ardından Serenay Sarıkaya'nın evinin dekorasyonunun gündem olmasına ve Narin olayına tepki göstermemesine sinirlenmişti.
"Bu ülke insanlarından ekmek yeyip, bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden." diyerek tepki gösteren Ergen'e beklenen cevabı Seren Serengil verdi.
Sarıkaya'ya destek Gülben Ergen'e olan kiniyle bilinen Serengil'den geldi!
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