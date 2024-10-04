Eviyle Gündem Olan Serenay Sarıkaya'ya 'Narin' Üzerinden Tepki Gösteren Gülben Ergen'e Seren Serengil'den Taş!

Gülben Ergen geçtiğimiz gün evinin dekoruyla gündem olan Serenay Sarıkaya'ya seslenmiş ve Narin cinayetine tepki göstermediğinin altını çizmişti. Gülben Ergen'in bu sözleri sonrası Seren Serengil'den Sarıkaya'ya destek gecikmedi.