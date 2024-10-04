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Taş Kâğıt Makas Dizisiyle Seyirci Karşısına Çıkan Hande Doğandemir Evinde Geçirdiği Kazayla Korkuttu

Taş Kâğıt Makas Dizisiyle Seyirci Karşısına Çıkan Hande Doğandemir Evinde Geçirdiği Kazayla Korkuttu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 13:54

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kayıt Makas dizisinde Güneş karakterini canlandıran Hande Doğandemir evinde kaza geçirdi.

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"Güneşi Beklerken" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Doğandemir sık sık ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri.

"Güneşi Beklerken" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Doğandemir sık sık ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri.

Kendisini şu sırlar Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde canlandırdığı Avukat Güneş karakteriyle ekranlarda görmeye başlamıştık.

Kendisini şu sırlar Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde canlandırdığı Avukat Güneş karakteriyle ekranlarda görmeye başlamıştık.

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği talihsiz bir olay sonucu kaburgasını kırdığı öğrenilen oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği talihsiz bir olay sonucu kaburgasını kırdığı öğrenilen oyuncu sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Tüm geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkürler. Bir sete uğradım bugünlük bitirdim. Şimdi birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toplarım bence. Akşam da T.K.M'nin yeni bölümü var. Görüşürüz." yazan oyuncu endişelenecek bir durum olmadığını sevenlerine duyurdu.

"Tüm geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkürler. Bir sete uğradım bugünlük bitirdim. Şimdi birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toplarım bence. Akşam da T.K.M'nin yeni bölümü var. Görüşürüz." yazan oyuncu endişelenecek bir durum olmadığını sevenlerine duyurdu.

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