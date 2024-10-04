Sevgilisi Öykü Uslu'yu Darbettiği Görüntülerle Yargılanan Şarkıcı Çağatay Akman Davadan Beraat Etti
Sevgilisi Öykü Uslu'yu Darbettiği Görüntülerle Yargılanan Şarkıcı Çağatay Akman Davadan Beraat Etti
Eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman, davadan beraat etti.
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'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla 2016 yılında tanınmaya başlanan genç şarkıcı Çağatay Akman kısa sürede adını büyük bir kitleye duyurmuştu.
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2021 senesinde sevgilisini evinin önünde dakikalarca bekleyen ve zile basarak taciz ettiği öğrenilen şarkıcı, Öykü Uslu'nun dışarı çıkmasıyla birlikte genç kıza vurmuş, ardından arkadaşları da olaya dahil olmuştu.
Akman sevgilisi Uslu ve arkadaşına uyguladığı şiddetin ardından polis merkezine götürülmüştü. Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu’yu darbetme suçundan yargılanıyordu.
Bugün görülen davada, Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği karara göre Çağatay Akman, suçlamalardan beraat etti.
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