50. Yaş Kutlamasında Giydiği Sarı Tulumla Çok Eleştirilen Pınar Altuğ Cevap Verirken Resmen Küplere Bindi!
50. Yaş Kutlamasında Giydiği Sarı Tulumla Çok Eleştirilen Pınar Altuğ Cevap Verirken Resmen Küplere Bindi!
50. yaş doğum gününü yer aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli oyununun sahnesinde gerçekleştiren Pınar Altuğ sahne kostümüyle eleştirilmişti. Güzel oyuncu yapılan eleştirilere cevap verirken resmen küplere bindi.
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Oyunculuğu kadar, sunuculuk yetenekleriyle de bir zamanlar dikkat çeken Pınar Altuğ zamanla magazin gündeminin aranan yüzlerinden biri olmuş, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
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Yağmur Atacan'la sürdürdükleri mutlu evlilik ve güzeller güzeli kızları Su ile gıptayla bakılan aile uzun süredir beğeni toplamaya devam ediyor.
50. yaşını sevgili eşi Yağmur Atacan'la ve seyircilerle yer aldığı tiyatro oyunu sonrası karşılaştığı bir sürprizle kutlayan Pınar Altuğ'un kıyafeti olay olmuştu.
Doğum günü kutlamasına sahne kostümüyle katılmak zorunda kalan Pınar Altuğ, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
'Aramızda Kalmasın' muhabirlerine karşı "Kocam'la bir fotoğraf koymaya çalıştım, bütün hikaye oydu." diyerek söze başlayan Pınar Altuğ, eleştiriler karşısında küplere bindi.
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