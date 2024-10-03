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Sinan Akçıl Kalp Krizi Sonucu 52 Yaşında Hayatını Kaybeden Metin Arolat'la Bağlantıya Geçtiğini Söyledi

Sinan Akçıl Kalp Krizi Sonucu 52 Yaşında Hayatını Kaybeden Metin Arolat'la Bağlantıya Geçtiğini Söyledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 11:06

Metin Arolat, 21 Eylül günü sahnede fenalaşmış ve ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğmuştu. Arolat'ın vefatından sonra sanat camiasından birçok isim derin üzüntülerini dile getirmişti. Sinan Akçıl olay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

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Türkiye'nin en çok sevilen ses sanatçılarından biri olan Metin Arolat çok sevdiği sahnede gönlünü verdiği mesleğini yaparken vefat etmişti.

Türkiye'nin en çok sevilen ses sanatçılarından biri olan Metin Arolat çok sevdiği sahnede gönlünü verdiği mesleğini yaparken vefat etmişti.

52 yaşındayken hayata gözlerini yuman Metin Arolat ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğmuş, uzun süreli dostlarını da derinden üzmüştü.

52 yaşındayken hayata gözlerini yuman Metin Arolat ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğmuş, uzun süreli dostlarını da derinden üzmüştü.

Sinan Akçıl da 20 yıldır tandığı Metin Arolat'la ilgili DreamTürk'de yayınlanan ve Sertaç Akkaya ile Emel Yalçın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Müzik Evi’ isimli programda konuştu.

Sinan Akçıl da 20 yıldır tandığı Metin Arolat'la ilgili DreamTürk'de yayınlanan ve Sertaç Akkaya ile Emel Yalçın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Müzik Evi’ isimli programda konuştu.

20 yıldır kendisini görmediğini söyleyen şarkıcı, Arolat'ın telefon numarasını ararken vefat haberini aldığını “Metin’i 20 yıldır görmüyordum. Bende olan cep telefonu numarasını aradım ama ulaşılamıyordu. 2 saat sonra da vefat haberini okudum." şeklinde anlattı.

20 yıldır kendisini görmediğini söyleyen şarkıcı, Arolat'ın telefon numarasını ararken vefat haberini aldığını “Metin’i 20 yıldır görmüyordum. Bende olan cep telefonu numarasını aradım ama ulaşılamıyordu. 2 saat sonra da vefat haberini okudum." şeklinde anlattı.

"Enerjiye inanır mısınız bilmiyorum ama ben resmen Metin’le bağlantıya geçtim.” diyerek kötü haberi alacağını hissettiğini söyleyen Sinan Akçıl,Evinden çıkmazdı, çok duygusaldı. Babası da kalp krizinden vefat etmişti. 52 yaşında gencecik bir adamı kaybettik. Yaşarken değer verildi mi, verilmedi! Küçük mekânlarda sahne alan pop şarkıcısıydı. Metin Arolat’ın bir sinema filmi olmalıydı.” ifadelerini kullandı.

"Enerjiye inanır mısınız bilmiyorum ama ben resmen Metin’le bağlantıya geçtim.” diyerek kötü haberi alacağını hissettiğini söyleyen Sinan Akçıl,Evinden çıkmazdı, çok duygusaldı. Babası da kalp krizinden vefat etmişti. 52 yaşında gencecik bir adamı kaybettik. Yaşarken değer verildi mi, verilmedi! Küçük mekânlarda sahne alan pop şarkıcısıydı. Metin Arolat’ın bir sinema filmi olmalıydı.” ifadelerini kullandı.

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