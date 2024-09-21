Sahnede Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Metin Arolat'ın Vefatını Diyeti Tetiklemiş Olabilir mi?
Sahnede Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Metin Arolat'ın Vefatını Diyeti Tetiklemiş Olabilir mi?
20 Eylül gecesi sahne aldığı mekanda kalp krizi geçiren Metin Arolat beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. 90'ların efsane sanatçılarından biri olan Arolat'ın ölümü sanat camiasını hüzne boğarken, şarkıcının yakın dostunun yaptığı 'ölümcül diyet' açıklaması dikkat çekmişti. Metin Arolat'ın daha önce yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasıyla birlikte hayatını kaybetmesinin nedeninin uyguladığı diyet olup olmadığı merak uyandırdı.
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Metin Arolat geçtiğimiz gece İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda ani bir kalp krizi ile yere yığıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Henüz 52 yaşında olan şarkıcının yakın arkadaşı ve meslektaşı Demet Sağıroğlu yaptığı açıklamada "Bizde vardır ölümcül diyetler, kalbi kaldıramadı heralde" ifadelerini kullanmış ve sanatçının ölüm nedeni hakkında açıklamada bulunmuştu.
Kilo alıp verme konusunda uzun yıllardır farklı diyet yöntemleri denediği bilinen Arolat'ın geçmişe dair paylaşımları dikkat çekti. Arkadaşı Demet Sağıroglu’nun bu vurguyu yapması üzerine vefatının son yaptığı diyetle ilgili olup olmadığı hem korkuttu hem de merak uyandırdı.
Demet Sağıroğlu’nun açıklamaları sonrası, uygulanan ağır diyetlerin kalp sağlığına olan ilişkisi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, diyetlerin kalp sağlığı sorunları olan bireylerde ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerken, hızlı kilo kaybı ve yanlış beslenme, kalp krizi riskini artırabiliyor bildiğiniz gibi.
Arolat’ın ölümünde bu durumun etkili olup olmadığı henüz netleşmemiş olsa da, şarkıcının sosyal medya üzerinden paylaştığı kilo kaybına yardımcı ilaçlar odak noktası oldu.
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Hatta Arolat'ın aniden verdiği kilolar 2019 senesinde gündem olmuş, şarkıcı geçirdiği değişimle çok konuşulmuştu.
2019 senesinde Hürriyet'e verdiği röportajda bir günde 2 yumurta yediğini ve acıktıkça su içtiğini belirten Metin Arolat bu şekilde kilo 20 kilo verdiğini belirtmişti.
Metin Arolat'in 2012 senesinde attığı bir tweet...
2011 senesinden başka bir tweet👇
Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, şok diyetlerin kalp krizinin bir nedeni olabileceğini söylerken; Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Tuğba Şengel ise ölüm diyeti olarak bilinen aşırı kısıtlayıcı ve sağlıksız diyetlere "İsveç diyeti gibi çok düşük kalorili diyetleri örnek verebiliriz" dedi.
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