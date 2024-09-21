Sahnede Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Metin Arolat'ın Vefatını Diyeti Tetiklemiş Olabilir mi?

20 Eylül gecesi sahne aldığı mekanda kalp krizi geçiren Metin Arolat beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. 90'ların efsane sanatçılarından biri olan Arolat'ın ölümü sanat camiasını hüzne boğarken, şarkıcının yakın dostunun yaptığı 'ölümcül diyet' açıklaması dikkat çekmişti. Metin Arolat'ın daha önce yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasıyla birlikte hayatını kaybetmesinin nedeninin uyguladığı diyet olup olmadığı merak uyandırdı.