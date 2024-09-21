Konseri Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Metin Arolat Sanat Camiasını Yasa Boğdu

Ünlü şarkıcı Metin Arolat geçtiğimiz gece konseri sırasında kalp krizi geçirdi ve kalp masajı ile başlayan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu'nun yaptığı açıklama yürekleri bir kez daha burkarken, sanat camiasından hüzün dolu tepkiler gecikmedi.