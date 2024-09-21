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Konseri Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Metin Arolat Sanat Camiasını Yasa Boğdu

Konseri Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Metin Arolat Sanat Camiasını Yasa Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 10:13

Ünlü şarkıcı Metin Arolat geçtiğimiz gece konseri sırasında kalp krizi geçirdi ve kalp masajı ile başlayan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu'nun yaptığı açıklama yürekleri bir kez daha burkarken, sanat camiasından hüzün dolu tepkiler gecikmedi.

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Dün gece sahnesine çıkan ve seveneleriyle buluşan Metin Arolat, bir anda rahatsızlanmış ve ünlü sanatçıya kalp masajı ile ilk müdahalede bulunulmuştu.

Dün gece sahnesine çıkan ve seveneleriyle buluşan Metin Arolat, bir anda rahatsızlanmış ve ünlü sanatçıya kalp masajı ile ilk müdahalede bulunulmuştu.

Apar topar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve sanat camiasını yasa boğan Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu yaptığı "ölüm diyeti" açıklamsıyla dikkat çekmişti.

Apar topar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve sanat camiasını yasa boğan Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu yaptığı "ölüm diyeti" açıklamsıyla dikkat çekmişti.

Detaylardan burada bahsettik:

Sanat dünyasını ve Metin Arolat'ın dostlarını yasa boğan habere tepkiler gecikmedi...

Demet Akalın

Demet Akalın

'Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ahhh Metom💖 Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı😞 İnanamıyorum ben gittiğine…Hırkam sizde kalmış dedin, nerden bilicektik o hırkanın yadigar kalacağını, nur içinde yat 🙏🏼'

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
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Mansur Yavaş

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Atilla Taş

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Sabahat Akkiraz

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Gülben Ergen

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