Konseri Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Metin Arolat Sanat Camiasını Yasa Boğdu
Konseri Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Metin Arolat Sanat Camiasını Yasa Boğdu
Ünlü şarkıcı Metin Arolat geçtiğimiz gece konseri sırasında kalp krizi geçirdi ve kalp masajı ile başlayan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu'nun yaptığı açıklama yürekleri bir kez daha burkarken, sanat camiasından hüzün dolu tepkiler gecikmedi.
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Dün gece sahnesine çıkan ve seveneleriyle buluşan Metin Arolat, bir anda rahatsızlanmış ve ünlü sanatçıya kalp masajı ile ilk müdahalede bulunulmuştu.
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Apar topar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve sanat camiasını yasa boğan Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu yaptığı "ölüm diyeti" açıklamsıyla dikkat çekmişti.
Sanat dünyasını ve Metin Arolat'ın dostlarını yasa boğan habere tepkiler gecikmedi...
Demet Akalın
Armağan Çağlayan
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Mansur Yavaş
Atilla Taş
Sabahat Akkiraz
Gülben Ergen
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