Hayatını Kaybeden Şarkıcı Metin Arolat’ın Annesinin Ölümü Sonrasında Yaptığı Açıklama Yeniden Gündemde
Hayatını Kaybeden Şarkıcı Metin Arolat’ın Annesinin Ölümü Sonrasında Yaptığı Açıklama Yeniden Gündemde
Ünlü şarkıcı Metin Arolat, dün akşam İstanbul’da bir otelde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Metin Arolat’ın, 2020 yılında annesi vefat ettikten sonraki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Dün akşam İstanbul’da sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı Metin Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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52 yaşındaki şarkıcının ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, Metin Arolat’ın 2020 yılında annesini kaybettikten sonra yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
Arolat, babası, abisi ve annesini kısa süre içinde kaybettikten sonra “sıralı ölüm” diyerek göz yaşlarını tutamamıştı.
Metin Arolat'ın 2020 yılında yaptığı konuşma 👇
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