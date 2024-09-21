Sahnede Kalp Krizi Geçiren Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını Kaybetti
Sahnede Kalp Krizi Geçiren Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını Kaybetti
Ünlü şarkıcı Metin Arolat, sahne aldığı mekanda, ilk şarkıda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Arolat, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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90'lara "Dert Değil" şarkısıyla damga vuran Metin Arolat'tan acı haber geldi.
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İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ve şarkı söylediği sırada fenalaşan ünlü sanatçı, daha ilk şarkısını söylediği sırada yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği ve nabzı durduğu belirtilen Arolat'a ilk müdahale sahnede kalp masajıyla yapıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Arolat, en son iki gün önce yayınlanan Armağan Çağlayan'ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" isimli programında konuk olarak karşımıza çıkmıştı. Ve sağlığı da yerinde gözüküyordu...
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