Metin Arolat Kimdir? 90'lara Damgasını Vuran Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Neden Öldü?

Henüz 52 yaşında olan Metin Arolat, 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul, Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirdi. Kalp masajı yapılan sanatçı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kısa bir süre içinde abisini, annesini ve babasını kaybeden Metin Arolat, yaşadığı acı kayıpların ardından verdiği bir röportajda, 'Önce abim. babam vefat ettiğinden depresyona çabuk giren insanlardanım. Annem hep bana söz verdirtmiştir. 'Günün birinde ben gidersem ne olur hayata tutun, hemen işlerinden kopma' demiştir. Ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Tabii ki içim acıyor ama hayat böyle bir şey. Sırayla gidersek önce büyüklerimizi kaybediyoruz.' ifadeleriyle hem çektiği acıları hem de duygusallığını dile getirmişti.