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Metin Arolat Kimdir? 90'lara Damgasını Vuran Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Neden Öldü?

Metin Arolat Kimdir? 90'lara Damgasını Vuran Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 09:52

Hit şarkılarıyla 90'lara damgasını vuran yetenekli sanatçı Metin Arolat, hayatını kaybetti. 1995 yılında çıkardığı ilk albümüyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Arolat, şarkılarıyla milyonların gönlünü fethetti. Geçtiğimiz dönemlerde peş peşe aile üyelerini kaybeden Metin Arolat'ın ölümü hayranlarını yasa boğdu. Peki Metin Arolat kimdir? Metin Arolat neden öldü?

İşte, detaylar...

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Metin Arolat Kimdir?

Metin Arolat Kimdir?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası, Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlayan kişidir. Anne tarafından Çerkes, baba tarafından İstanbullu olan Arolat, köklü bir aileye sahiptir. Baba tarafından, 'Ali Muhsin Paşa', 'Hasan İzzet Paşa' ve 'Çerkez Mehmet'in torunudur. Ayrıca ünlü şarkıcının dedesi, Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. 

Arolat ailesinin kökleri, Mevlana'ya dayanmaktadır. Metin Arolat ise Mevlana'nın 23. kuşak torunudur.

Metin Arolat'ın Eğitim Hayatı ve Yönetmenlik Kariyeri

Metin Arolat'ın Eğitim Hayatı ve Yönetmenlik Kariyeri

Metin Arolat, eğitim hayatını memleketi İzmir'de tamamladı. Üniversite eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Arolat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Bu dönemlerde abisi Demir Arolat'ı trafik kazasında kaybeden ünlü şarkıcı rotasını İstanbul'a çevirdi. 

İstanbul'da Osman Üstündağ'ın reklam ajansında da çalıştı. Burada yönetmen yardımcılığı yaptı. Kısa film çalışmasıyla Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Daha sonra Amerika'ya giren Metin Arolat, burada bir yandan yarı zamanlı işlerde çalıştı bir yandan da University of Illinois'ta reklamcılık üzerine eğitim aldı. Ülkesine döndüğünde ise bir dönem Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte yer aldı.

Metin Arolat'ın Müzik Kariyeri

Metin Arolat'ın Müzik Kariyeri

Müzik kariyerine ise 1995 yılında hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl çıkardığı Ayrılık Olmaz isimli albümü müzik piyasasına damgasını vurdu. Kısa zamanda 90'lı yılların aranan seslerinden biri haline geldi. Müzik kariyeri boyunca 5 albüm çıkardı.

Metin Arolat Şarkıları

Metin Arolat Şarkıları

  • 1995 – Ayrılık Olmaz

  • 1998 – Yine Bir Başıma

  • 2005 – Kabul Et

  • 2010 – Lütfen Yaz Gelsin (Single)

  • 2010 – Çok Daha Ötesi

  • 2014 – Karavan

Metin Arolat Neden Öldü?

Metin Arolat Neden Öldü?

Henüz 52 yaşında olan Metin Arolat, 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul, Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirdi. Kalp masajı yapılan sanatçı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kısa bir süre içinde abisini, annesini ve babasını kaybeden Metin Arolat, yaşadığı acı kayıpların ardından verdiği bir röportajda, 'Önce abim. babam vefat ettiğinden depresyona çabuk giren insanlardanım. Annem hep bana söz verdirtmiştir. 'Günün birinde ben gidersem ne olur hayata tutun, hemen işlerinden kopma' demiştir. Ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Tabii ki içim acıyor ama hayat böyle bir şey. Sırayla gidersek önce büyüklerimizi kaybediyoruz.' ifadeleriyle hem çektiği acıları hem de duygusallığını dile getirmişti.

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Öce ruhu şad olsun. Ölüm nedeni? "Kalp krizi geçirdi" Öyle mi? Bu kadar basit bir gerekçe. Son birkaç yıldır, bu genç yaşlarda insanlar neden bu kadar sık ka... Devamını Gör