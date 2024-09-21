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Demet Sağıroğlu Kimdir? Ünlü Şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Müzik Kariyeri ve Hayatı

Demet Sağıroğlu Kimdir? Ünlü Şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Müzik Kariyeri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 10:41

Demet Sağıroğlu, yakın dostu ve kendisi gibi şarkıcı Metin Arolat'ın vefatının ardından yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Kınalı Bebek, Arnavut Kaldırım, Hazan Mevsimi gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Demet Sağıroğlu'nun kim olduğu ise merak edildi. Peki, Demet Sağıroğlu kimdir? Demet Sağıroğlu kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, detaylar...

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Demet Sağıroğlu Kimdir?

Demet Sağıroğlu Kimdir?

Demet Sağıroğlu, 5 Aralık 1966 tarihine Erzurum'da dünyaya geldi. Mühendis Necmi Sağıroğlu'nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu'nun ilk kızı olan ünlü şarkıcı eğitim hayatına ise Ankara'da başladı. 

Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde başladı. Ancak daha sonra üniversitenin şan bölümünde açılan sınava girerek Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne birincilikle kazandığı bursla devam etti. 1988 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda mezun oldu.

Demet Sağıroğlu'nun Müzik Kariyeri

Demet Sağıroğlu'nun Müzik Kariyeri

Demet Sağıroğlu, müzik kariyerine yolları Kayahan'la kesişerek başlamıştır. Sesiyle uzun yıllar kulaklarımızın pasını silen ünlü sanatçı Kayahan ile Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne katılmak için arkadaşlarıyla beraber hazırladıkları şarkıyı dinletmek üzere gittiğinde tanıştı. 1989 yılındaki  Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın 'Melankoli' adlı şarkısına vokallik yaptı. Uzun yıllar birlikte çalışan ikili Türkiye'de gönüllere taht kurmayı başardılar.

Sağıroğlu'nun profesyonel müzik kariyeri, 1990 yılında Kayahan ile birlikte seslendirdiği "Gözlerinin Hapsindeyim" adlı şarkıyla başladı. Bu şarkı, 1990 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde birinci olarak Türkiye'yi Zagreb'de temsil etme hakkını kazandı. Ancak yarışmada 21 puanla 17. sırada yer aldılar.

Sağıroğlu'nun profesyonel müzik kariyeri, 1990 yılında Kayahan ile birlikte seslendirdiği "Gözlerinin Hapsindeyim" adlı şarkıyla başladı. Bu şarkı, 1990 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde birinci olarak Türkiye'yi Zagreb'de temsil etme hakkını kazandı. Ancak yarışmada 21 puanla 17. sırada yer aldılar.

1994 yılında, Uzay Heparı'nın aranjörlüğünü, Şehrazat'ın prodüktörlüğünü yaptığı ve albümün adını taşıyan 'Kınalı Bebek' albümü ile büyük bir başarı yakaladı. Bu albüm, Sağıroğlu'nun müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve ardı ardına gelen başarılarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam etti.

Demet Sağıroğlu'nun Albümleri

Demet Sağıroğlu'nun Albümleri

  • 1994: Kınalı Bebek

  • 1996: Şikayetim Var

  • 1998: Sımsıcak

  • 2000: Papatya Falları

  • 2004: Korkum Yok

  • 2012: Hiç Özlemedin Mi?

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