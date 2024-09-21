Demet Sağıroğlu Kimdir? Ünlü Şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Müzik Kariyeri ve Hayatı

Demet Sağıroğlu, 5 Aralık 1966 tarihine Erzurum'da dünyaya geldi. Mühendis Necmi Sağıroğlu'nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu'nun ilk kızı olan ünlü şarkıcı eğitim hayatına ise Ankara'da başladı.

Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde başladı. Ancak daha sonra üniversitenin şan bölümünde açılan sınava girerek Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne birincilikle kazandığı bursla devam etti. 1988 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda mezun oldu.