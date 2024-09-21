Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Metin Arolat’ın Yakın Arkadaşı Demet Sağıroğlu'ndan "Ölüm Diyeti" Açıklaması
Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Metin Arolat’ın Yakın Arkadaşı Demet Sağıroğlu'ndan "Ölüm Diyeti" Açıklaması
Metin Arolat'ın yakın arkadaşı kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden arkadaşının vefatı hakkında konuştu.
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, geçtiğimiz gece sahne aldığı mekanda, ilk şarkısını seslendirirken rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Arolat, ne yazık ki hayatını kaybetti.
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Şarkıcının vefat haberi sanat camiasındaki dostlarını da derinden üzerken Metin Arolat'ın yakın arkadaşı Demet Sağıroğlu açıklamada bulundu.
Sahnedeyken kalp masajı ile müdahalede bulunan Arolat kaldırıldığı hastanede vefat etti. Demet Sağıroğlu yakın arkadaşının vefatıyla ilgili konuştu.
Sağıroğlu, "Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra kötü olmuş, arka tarafa gitmiş. “Tamam iyiyim” deyip tekrar sahneye çıkmış. Rejim yapıyordu, bizde vardır ölüm diyetleri, herhalde kalbi kaldırmadı...” ifadelerini kullandı.
O anlar:
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