Vefatından İki Gün Önce Armağan Çağlayan'ın Programına Konuk Olan Metin Arolat'ın Sözleri Gündem Oldu

Dün gece İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan Metin Arolat şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vefatından iki gün önce Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Arolat ölümden döndüğü anları anlatmış...