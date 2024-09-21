Vefatından İki Gün Önce Armağan Çağlayan'ın Programına Konuk Olan Metin Arolat'ın Sözleri Gündem Oldu
Vefatından İki Gün Önce Armağan Çağlayan'ın Programına Konuk Olan Metin Arolat'ın Sözleri Gündem Oldu
Dün gece İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan Metin Arolat şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vefatından iki gün önce Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Arolat ölümden döndüğü anları anlatmış...
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"Dert Değil" şarkısı ile hafızlarımıza kazınan ve 90'lı yıllardan beri kulaklarımızın pasını silen 52 yaşındaki Metin Arolat'tan geçtiğimiz gece yürek burkan bir haber geldi.
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Dün gece İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan Metin Arolat ilk şarkısını seslendirmeye başladığında aniden fenalaştı, kalp krizi geçirdiği öğrenilen Arolat kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaptığı rejim yüzünden vefat ettiği düşünülen Metin Arolat, sanat camiasını yasa boğarken ailesini kaybettiği için duyduğu hüzün ve daha önce yaptığı konuşmalar tekrardan gündem oldu.
Vefatından iki gün önce Armağan Çağlayan'ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına konuk olan Metin Arolat yaptığı bir konuşmayla çok konuşuldu.
Daha önce ölümden döndüğünü anlatan şarkıcı o anlarda yaşadıklarını "Dedim ki 'ölüyorum'... Gözümü açtım, 'keşke' dedim 'havuza atlasaydım' belki su kurtarırdı. Giderek havuz uzaklaştı, beyazlar uçuşmaya başladı. Son anımda 'ölüyorum' diye düşünmedim, o sırada annem yaşıyordu 'annem şimdi ikinci evladını kaybediyor olacak, çok üzülecek' diye düşündüm. 'Üstüm başımda ne var? Burada mı ölecekmişim?' yüzleşme gibi bir andı." şeklinde aktardı.
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İşte o anlar:
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