Sıla Doğu Tahliye Olduğunda Tek Başına Hücrede Kalan Dilan Polat Canına Kıymaya Kalkıştığı Anları Anlattı
Sıla Doğu Tahliye Olduğunda Tek Başına Hücrede Kalan Dilan Polat Canına Kıymaya Kalkıştığı Anları Anlattı
Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi tahliye olmalarının ardından çoğunlukla evlerinden yaptıkları paylaşımlara son hızda devam ediyor. Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını anlatırken, daha önce ortaya çıkan 'kendine zarar verdiği' iddialarını doğruladı.
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Kardeşi Sıla Doğu'nun tahliyesinin ardından kısa bir süre içinde tahliye olan Dilan Polat geçtiğimiz ayın başında eşine ve çocuklarına kavuştu.
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Sosyal medyaya yaptığı bomba gibi geri dönüşle konuşulan, cezaevinde kaybettiği psikolojisini toplamaya çalışan, 10 aylık ceza sürecinin ardından yeni hayatına adapte olan Polat yine adından bahsettirmeden edemiyor.
Polat, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından cezaevinde yaşadıklarını ve merak edilenleri cevapladı. Daha önce tutuklu kaldığı sürede kendisine zarar verdiği öğrenilen isim canına kıymaya kalkıştığını söyledi.
Psikolojik sorunları yüzünden tek kişilik koğuşta kalması yasak olan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun tahliyesinin ardından yıkıldığını söylemişti. Boynuna tülbent saran Polat, canını almaya çalıştığını, kendisini hayata kızının ve eşinin bağladığını söyledi.
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