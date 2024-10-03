Sıla Doğu Tahliye Olduğunda Tek Başına Hücrede Kalan Dilan Polat Canına Kıymaya Kalkıştığı Anları Anlattı

Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi tahliye olmalarının ardından çoğunlukla evlerinden yaptıkları paylaşımlara son hızda devam ediyor. Dilan Polat cezaevinde yaşadıklarını anlatırken, daha önce ortaya çıkan 'kendine zarar verdiği' iddialarını doğruladı.