Beklenen Soru Cevap Geldi: Instagram'a Bomba Gibi Bir Geri Dönüş Yapan Dilan Polat Merak Edilenleri Cevapladı
Beklenen Soru Cevap Geldi: Instagram'a Bomba Gibi Bir Geri Dönüş Yapan Dilan Polat Merak Edilenleri Cevapladı
Bir süre önce tahliye olan ve biricik eşi Engin Polat'ın cezaevinden çıkmasıyla sosyal medyaya son derece hızlı bir giriş yapan Dilan Polat takipçileri tarafından sabırsızılıkla beklenen o hikayelerini yeniden atmaya başladı. Sevenlerinin meraklı sorularını cevaplandıran Polat, cezaevinde yaşadıklarından ve şu anki geçim kaynaklarından bahsetti.
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Kara para aklama suçlarından dolayı yaklaşık 10 ay boyunca cezaevinde kalan Dilan Polat geçtiğimiz aylarda tahliye olmuş fakat Engin Polat tarafından konan sosyal medya yasağı yüzünden herhangi bir aktiflik gösterememişti.
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Geçtiğimiz haftalarda Engin Polat dahil 28 sanığın da tahliye edilmesiyle birlikte anında 'Enerci' şarkısını açıp Instagram hesabından hikaye atmaya başlayan Dilan Polat, sosyal medyaya beklenenden çok daha hızlı bir geri dönüş yapmıştı.
Son bir haftadır rutinlerini çektiği ve çocuklarını gösterdiği o hikayelerine geri önen Dilan Polat yavaş yavaş 'küslük' açıklamalarına da başlamıştı.
Geçtiğimiz gün Polatların avukatı Sevinç Horoz'un yaptığı gelir kaynağı açıklamsının ardından bugün de Dilan Polat takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.
Ablası Sıla Doğu'nun tahliyesiyle resmen yıkıldığını söyleyen Polat, avukatının yaptığı açıklamayı destekleyerek şu an bir geçim kaynakları olmadığını ve eş-dost sayesinde geçindiklerini söyledi.
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Cezaevinde sürekli bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Polat, yaşadığı zorluklardan ve çocuklarını ne sıklıkla gördüğünden bahsetti.
Cezaevinde selamlaşmanın bile yasak olduğunu söyleyen Dilan Polat, hep dışarının hayalini kurduğunu ve resmen saniye saydığını dile getirdi!
Yan avludan birbirlerine seslendiklerini söyleyen kardeşler, Sıla Doğu tahliye olana kadar aynı koğuşta kaldıklarını açıkladı. Ayrıca Dilan Polat, şu an bir geçim kaynakları olmadığını tekrarlayarak, tüm şirketlerinin devlet bünyesinde olduğunu ekledi.
O anlara birlikte bakalım:
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