Beklenen Soru Cevap Geldi: Instagram'a Bomba Gibi Bir Geri Dönüş Yapan Dilan Polat Merak Edilenleri Cevapladı

Bir süre önce tahliye olan ve biricik eşi Engin Polat'ın cezaevinden çıkmasıyla sosyal medyaya son derece hızlı bir giriş yapan Dilan Polat takipçileri tarafından sabırsızılıkla beklenen o hikayelerini yeniden atmaya başladı. Sevenlerinin meraklı sorularını cevaplandıran Polat, cezaevinde yaşadıklarından ve şu anki geçim kaynaklarından bahsetti.