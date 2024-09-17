Barbara Palvin ve Nicelerinin Büyük Gün Kombinini Tercih Eden Pınar Deniz'in Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz!

İki buçuk yıldır süren ilişkilerini taçlandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Roma'da evlendi! Hamileliğinin 1.5 aylık döneminde olan Pınar Deniz'in güzelliği göz kamaştırırken, gelinlik seçimi ise oldukça konuşuldu. Kimilerine ise o gelinlik tercihi pek tanıdık geldi!