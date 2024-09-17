Barbara Palvin ve Nicelerinin Büyük Gün Kombinini Tercih Eden Pınar Deniz'in Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz!
Barbara Palvin ve Nicelerinin Büyük Gün Kombinini Tercih Eden Pınar Deniz'in Gelinliğini Masaya Yatırıyoruz!
İki buçuk yıldır süren ilişkilerini taçlandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz saatlerde Roma'da evlendi! Hamileliğinin 1.5 aylık döneminde olan Pınar Deniz'in güzelliği göz kamaştırırken, gelinlik seçimi ise oldukça konuşuldu. Kimilerine ise o gelinlik tercihi pek tanıdık geldi!
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Uzun süredir aşk yaşayan ve evlenecekleri gün merakla beklenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz saatlerde İtalya'da dünyaevine girdi.
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Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım tercih etti.
Güzelliği ve zarafetiyle ilgi odağı olan Pınar Deniz'in gelinlik tercihi ise kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından da fazlasıyla sade bulunmuştu.
Oldukça ünlü bir gelinlik markasına ait olan elbisenin daha öncesinde de Barbara Palvin tarafından tercih edilmesi dikkatli sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı elbette!
90'ların ikonik süper modeli statüsüne sahip Helena Christensen da aynı elbiseyi Cannes Film festivalinde tercih etmişti.
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Blackpink grubunun üyesi Lisa da 2022 senesinde Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Bulgari Avrora ödülleri için tasarımcının Londra, New York ve Los Angeles'taki butiklerde özel olarak satışa sunduğu bu elbiseyi taşımıştı.
Zendaya da Pınar Deniz'in gelinlik tercihini andıran Vivienne Westwood tasarımlı bu elbiseyle kırmızı halının tozunu attırmıştı.
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