Roma'da Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Nikahından İlk Görüntüler Geldi: Gelinlik Sınıfta Kaldı!
Roma'da Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Nikahından İlk Görüntüler Geldi: Gelinlik Sınıfta Kaldı!
Uzun süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen sade bir töreniyle evlendi. Ünlü çiftin merakla beklenen düğününden ilk kareler de geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi yaklaşık iki buçuk yıldır aşklarını yaşamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Ağustos’ta İngiltere’den gelen bir müjdeyle, Yıldırım'ın biricik sevgilisi Deniz'e evlilik teklif ettiği öğrenilmişti. Bunun üzerine "Ne zaman evlenecekler?" soruları alıp başını yürümüştü.
İlk zamanlarda iki taraftan evlilik konusunda net bir cevap gelmemişti ancak daha sonra sessizliğini bozan güzel oyuncunun anne olmak istediğinde nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü.
Daha sonra bomba bir haber patlamıştı. Yakın zaman önce "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyen Pınar Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu söylendi.
Bebekleri dünyaya gelmeden önce evlilik işlemlerini tamamlamak için hızla harekete geçen ikilinin İtalya'da dünyaevine gireceği öğrenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veee beklenen an geldi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Roma’da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Nikahtan gelen ilk görüntülerse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu çiftin gözlüklü pozları büyük beğeni topladı.
Nikahında özel tasarım bir gelinlik tercih eden Pınar Deniz'se kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri de epey eleştirdi.
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları görelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz Pınar Deniz'in gelinliğini beğendiniz mi? Hadi yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne kadar modern gorunseler de kadin hamile diye apar topar evlenen insanlari ikiyuzlu buluyorum.
Turkiye gibi ulkelerde cocugun nufusa kaydi, velayeti vs gibi konularda aksi durumda cok zorluklar ciktigi icin de yapiyor olabilirler. Ulkede partnerlik gib... Devamını Gör
Bende beğenmedim, rulo havlu gibi duruyor. Zevk meselesi tabii. Mutluluklar 🥂✨
Güneşlik yavrum 😁
"Duvaksiz gelin olmaz"...