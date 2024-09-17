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Roma'da Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Nikahından İlk Görüntüler Geldi: Gelinlik Sınıfta Kaldı!

Roma'da Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Sade Nikahından İlk Görüntüler Geldi: Gelinlik Sınıfta Kaldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.09.2024 - 18:07

Uzun süredir birliktelik yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün Roma'da düzenlenen sade bir töreniyle evlendi. Ünlü çiftin merakla beklenen düğününden ilk kareler de geldi!

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Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi yaklaşık iki buçuk yıldır aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisi yaklaşık iki buçuk yıldır aşklarını yaşamaya devam ediyor.

6 Ağustos’ta İngiltere’den gelen bir müjdeyle, Yıldırım'ın biricik sevgilisi Deniz'e evlilik teklif ettiği öğrenilmişti. Bunun üzerine "Ne zaman evlenecekler?" soruları alıp başını yürümüştü.

6 Ağustos’ta İngiltere’den gelen bir müjdeyle, Yıldırım'ın biricik sevgilisi Deniz'e evlilik teklif ettiği öğrenilmişti. Bunun üzerine "Ne zaman evlenecekler?" soruları alıp başını yürümüştü.

İlk zamanlarda iki taraftan evlilik konusunda net bir cevap gelmemişti ancak daha sonra sessizliğini bozan güzel oyuncunun anne olmak istediğinde nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü.

İlk zamanlarda iki taraftan evlilik konusunda net bir cevap gelmemişti ancak daha sonra sessizliğini bozan güzel oyuncunun anne olmak istediğinde nikah masasına oturacağı öne sürülmüştü.

Daha sonra bomba bir haber patlamıştı. Yakın zaman önce "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyen Pınar Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu söylendi.

Daha sonra bomba bir haber patlamıştı. Yakın zaman önce "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyen Pınar Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu söylendi.

Bebekleri dünyaya gelmeden önce evlilik işlemlerini tamamlamak için hızla harekete geçen ikilinin İtalya'da dünyaevine gireceği öğrenilmişti.

Bebekleri dünyaya gelmeden önce evlilik işlemlerini tamamlamak için hızla harekete geçen ikilinin İtalya'da dünyaevine gireceği öğrenilmişti.

Merakla beklenen nikahtan önce Pınar Deniz'in hazırlık fotoğrafı paylaşıldı ve heyecan daha da arttı:

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Veee beklenen an geldi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Roma’da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Veee beklenen an geldi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Roma’da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Nikahtan gelen ilk görüntülerse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu çiftin gözlüklü pozları büyük beğeni topladı.

Nikahtan gelen ilk görüntülerse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncu çiftin gözlüklü pozları büyük beğeni topladı.

Nikahında özel tasarım bir gelinlik tercih eden Pınar Deniz'se kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri de epey eleştirdi.

Nikahında özel tasarım bir gelinlik tercih eden Pınar Deniz'se kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri çok beğenirken kimileri de epey eleştirdi.

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları görelim:

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları görelim:
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Siz Pınar Deniz'in gelinliğini beğendiniz mi? Hadi yorumlarda buluşalım...

Siz Pınar Deniz'in gelinliğini beğendiniz mi? Hadi yorumlarda buluşalım...

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cici Bici

Ne kadar modern gorunseler de kadin hamile diye apar topar evlenen insanlari ikiyuzlu buluyorum.

...

Turkiye gibi ulkelerde cocugun nufusa kaydi, velayeti vs gibi konularda aksi durumda cok zorluklar ciktigi icin de yapiyor olabilirler. Ulkede partnerlik gib... Devamını Gör

pofudukpofyumak

Bende beğenmedim, rulo havlu gibi duruyor. Zevk meselesi tabii. Mutluluklar 🥂✨

december

Güneşlik yavrum 😁

.......

"Duvaksiz gelin olmaz"...