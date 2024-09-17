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İtalya'da Kaan Yıldırım'a 'Evet' Demeye Hazırlanan Pınar Deniz'in Nikah Öncesi İlk Karesi Ortaya Çıktı!

İtalya'da Kaan Yıldırım'a 'Evet' Demeye Hazırlanan Pınar Deniz'in Nikah Öncesi İlk Karesi Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.09.2024 - 13:35

Bu akşam İtalya'da nikah masasına oturacak olacak Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın nasıl bir düğün yapacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen düğün öncesi, Pınar Deniz'in hazırlık aşamasından ilk pozu ortaya çıktı!

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Ekranlara damga vuran Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük alkış toplayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkını duymayan kalmamıştır.

Ekranlara damga vuran Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük alkış toplayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkını duymayan kalmamıştır.

Yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir birliktelik yaşayan ikiliden sevenlerini mutlu eden bir haber gelmişti. Yıldırım, Deniz'e 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik teklifi edince "Düğün ne zaman?" soruları başlamıştı.

Yaklaşık iki yıldır dolu dizgin bir birliktelik yaşayan ikiliden sevenlerini mutlu eden bir haber gelmişti. Yıldırım, Deniz'e 6 Ağustos’ta İngiltere’de evlilik teklifi edince "Düğün ne zaman?" soruları başlamıştı.

Pınar Deniz'in "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyerek evlilik haberine açık kapı bırakmasından kısa bir süre sonra çiftin yakın zamanda nikah masasına oturacağı haberi patladı.

Pınar Deniz'in "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir” diyerek evlilik haberine açık kapı bırakmasından kısa bir süre sonra çiftin yakın zamanda nikah masasına oturacağı haberi patladı.

Apar topar alınan evlilik kararının nedeninin de hamilelik olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın gerçekliği de kısa sürede duyulmuştu.

Apar topar alınan evlilik kararının nedeninin de hamilelik olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın gerçekliği de kısa sürede duyulmuştu.

bebiş yüzünden olabileceğini önceden duyurmuştu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Yıldırım nikahına karar kıldıran minik bebeğin 1.5 aylık olduğu da açıklanmıştı. Tüm bunların yanında evlenmek için Türkiye'yi değil İtalya'yı seçen ikilinin nasıl bir düğün yapacağı da merak konusu olmuştu.

Yıldırım nikahına karar kıldıran minik bebeğin 1.5 aylık olduğu da açıklanmıştı. Tüm bunların yanında evlenmek için Türkiye'yi değil İtalya'yı seçen ikilinin nasıl bir düğün yapacağı da merak konusu olmuştu.
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Bu akşam bir ömür mutluluğa "Evet!" demek için hazırlanan gelin Pınar Deniz 'in nikah öncesi ilk pozu da ortaya çıktı.

Bu akşam bir ömür mutluluğa "Evet!" demek için hazırlanan gelin Pınar Deniz 'in nikah öncesi ilk pozu da ortaya çıktı.

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