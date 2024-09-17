İtalya'da Kaan Yıldırım'a 'Evet' Demeye Hazırlanan Pınar Deniz'in Nikah Öncesi İlk Karesi Ortaya Çıktı!

Bu akşam İtalya'da nikah masasına oturacak olacak Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın nasıl bir düğün yapacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen düğün öncesi, Pınar Deniz'in hazırlık aşamasından ilk pozu ortaya çıktı!