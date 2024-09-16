Biraz Erken Olmadı mı? Engin’in Sosyal Medya “Yasağını” Sallamayan Dilan Polat Takipçilerine Koştu!
Biraz Erken Olmadı mı? Engin’in Sosyal Medya “Yasağını” Sallamayan Dilan Polat Takipçilerine Koştu!
Kendi tahliyesiyle tartışma yaratan Dilan Polat, eşi Engin Polat tahliye olduktan 10 gün sonra sosyal medyaya resmi bir dönüş yaptı. Instagram yasağını delen Dilan hem çocukları hem de arkadaşlarıyla paylaşım yapmakla kalmadı. Tabii bir de takipçilerine koştu!
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4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla cezaevine gönderilen Dilan Polat hakkında 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanma kararı çıktı.
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Tahliyesiyle büyük tartışmalar yaratan olaylı sosyal medya fenomenin tüm haberleri daha da yakından takip edilmeye başlanmıştı. Ablası Sıla Doğu'nun "son hali" mesajlı paylaşımı gibi.
Çocuklarına kavuşmasından sonraki neredeyse her gün Çorlu Cezaevine gidip Engin Polat'ı ziyaret eden Dilan kameralara da hiçbir zaman konuşmamıştı o dönem.
Davasından tahliye çıkan Engin'inini almak için kapıda hazır beklerken bu sefer açıklama yapmatan çekinmeyen Dilan'a "Görgüsüz paylaşımlar yapmaya devam edecek misiniz?" sorusu sorulmuştu.
Eşini ilk ziyaret edişinde "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" diyerek yasak konan Dilan'ın yasağa uyma süresi çok da uzun sürmedi.
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Ancak Engin Polat'ın tahliyesinden sonra döndüğü evinde önce kızı Nilda'yla paylaşım yapan Dilan Polat resmi olarak Instagram'a döndü.
Ardından "gözbebeklerim" dediği takipçilerine koşan ünlü fenomen kendisine gelen mesajların ekran görüntüsünü alıp teşekkür etti.
Ardından, bir dönem poz veremelere doyamadığı kıyafet odasından aylar sonra ilk kez video çekip "Sesimi duymak isteyenler çok olmuş. Binlerce mesaj var, inanılmaz değerlisiniz benim için" ifadelerini kullandı.
Kızı Nilda'yla paylaşımından sonra Milan Efe'yi de kucağına alan Dilan "Seni çok seviyorum" diyerek oğluyla olan sohbetiyle takipçilerine "geri dönüyorum" mesajı verdi adeta.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da yetinmeyen Dilan ve Engin Polat arkadaş gezmelerinden de poz vermeyi ihmal etmedi.
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